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    04:43, 23 Август 2024 | GMT +6

    Оспа обезьян: Армения запретила ввоз и транзит приматов и грызунов

    Оспа обезьян: Армения запретила ввоз и транзит приматов и грызунов
    Фото: freepik.com

    Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов заявил что, во избежание распространения оспы обезьян, запрещается ввоз и транзит приматов и грызунов в Армению. Об этом сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — Запрет действует с 21 августа и будет оставаться в силе до публикации разъяснений со стороны ВОЗ, — поясняет ведомство.

    Ранее Министерство здравоохранения Армении заявило о том, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян, а вероятность угрозы проникновения и дальнейшего распространения этого заболевания в ведомстве считают низкой.

    Напомним, в результате вспышки mpox (оспы обезьян) в Африке, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения по всему миру. Всего за одну неделю было зарегистрировано более 2000 новых случаев, и вирус начал распространяться на соседние страны, вызывая обеспокоенность международного сообщества. Власти по всему миру, в том числе в Казахстане и Китае, усиливают профилактические меры для сдерживания вируса и предотвращения его глобального распространения.

    На Филиппинах был зарегистрирован новый случай заражения вирусом mpox (оспа обезьян) в стране впервые с декабря прошлого года.

    В Казахстане не зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян, эпидемиологическая ситуация стабильная, заявил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на заседании Правительства.

    Санитарно-эпидемиологической службой в международных аэропортах Астаны и Алматы проведены учения по готовности реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, включая выявление лиц с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян.

    Теги:
    Обезьянья оспа Эпидситуация Армения Оспа обезьян Мировые новости ВОЗ
    Азамат Альмаганбетов
    Автор
    Азамат Альмаганбетов
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