Учения по реагированию на случаи оспы обезьян прошли в крупных аэропортах РК

Санитарно-эпидемиологической службой в международных аэропортах Астаны и Алматы проведены учения по готовности реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, включая выявление лиц с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, учения нацелены на отработку взаимодействия всех ключевых служб: санитарно-эпидемиологической, пограничной, таможенной, а также служб аэропорта, линейного отдела полиции, медицинского пункта аэропорта, скорой медицинской помощи и медицинских организаций.

Особое внимание уделено координации действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания.

— В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл мероприятий: от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Все службы во время учений показали высокую степень готовности и слаженности действий, что подтверждает их готовность к реагированию на возможные угрозы, — сообщили в Минздраве.

Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

По итогам учений состоялось семинар-совещание, на котором обсуждались действия каждой службы и даны рекомендации по усилению межведомственного взаимодействия.

Фото: Минздрав РК

Как сообщалось, в аэропортах и на границе Казахстана были усилены меры контроля для ввоза и предотвращения распространения оспы обезьян на территории страны.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на континенте в связи с активным распространением более заразного штамма оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Вирус начал распространяться в соседние страны, поэтому вспышка признана «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (PHEIC) — это самый высокий уровень тревоги.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК дал рекомендации для граждан, планирующих поездки в эндемичные по оспе обезьян регионы. Также Минздрав закупил ПЦР- тесты для определения оспы обезьян.

Тем временем первый случай заболевания, зарегистрированный вне Африки, был зафиксирован в Швеции.