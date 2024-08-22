Минздрав Азербайджана прокомментировал ситуацию с оспой обезьян

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики распространило официальное сообщение в связи сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ведомство.

- На сегодняшний день на территории Азербайджана не зарегистрировано ни одного случая подозрения на оспу обезьян. В этом направлении осуществляется строгий эпидемиологический контроль в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, имеются соответствующие ресурсы для выявления, диагностики и лечения лиц с подозрением на инфекцию, - проинформировали в Минздраве.

Согласно данным Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), у пациента с подозрением на заражение в соответствии с правилами берется образец и отправляется в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, находящийся в подчинении Министерства здравоохранения Азербайджана по территориальному принципу.

- В настоящее время в медучреждениях, подведомственных TƏBİB, имеется соответствующая инфраструктура для лечения пациентов. Больницы обеспечены противовирусными препаратами, - говорится в сообщении TƏBİB.

Ранее Казинформ писал об усилении в Азербайджане мер по предотвращению распространения вируса оспы обезьян в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу страны.

Оспа обезьян – очень редкое зоонозное вирусное заболевание, оно передается человеку преимущественно от животных. Инфекция передается от человека к человеку через поврежденную кожу и слизистые оболочки в результате длительного тесного контакта.

Больной человек или лица, контактировавшие с ним, не считаются заразными до появления клинических симптомов, характерных для заболевания. Инкубационный период заболевания варьируется от 5 до 21 дня. Заболевание обычно длится 2–4 недели.

Оспа обезьян обычно является самоограничивающимся заболеванием, то есть неосложненные случаи не требуют какого-либо лечения. Поскольку у большинства пациентов оспа обезьян протекает в легкой форме, достаточно симптоматического лечения.