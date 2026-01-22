РУ
    12:36, 22 Январь 2026

    Восстановление Малого Арала — стратегический приоритет водной политики — депутат

    На Национальном курултае в Кызылорде Глава государства высоко оценил трудолюбие и организованность, любовь и сочувствие к родной земле, присущие жителям региона. Депутат Мажилиса Парламента РК Мархабат Жайымбетов особо отметил активное участие кызылординцев в общественной жизни, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Мархабат Жайымбетов
    Фото: из страницы Facebook Мархабата Жайымбетова

    — То, что села Наги Илиясова и Тан Кызылординской области сегодня ставят в пример всей стране — результат приверженности местного населения дисциплине, единству и общей ответственности, — сказал депутат.

    На Курултае Президент отметил, что необходимо системно заниматься водным вопросом, который является стратегическим ресурсом для нашей страны.

    — В этом направлении особенно важно принимать системные и долгосрочные решения. В этой связи в рамках Организации Объединенных Наций говорилось о создании водной организации. На Международном экологическом саммите, который пройдет в апреле в Астане, планируется совместно с руководителями государств-членов Фонда спасения Арала обсудить проблему Аральского моря, — сказал Мархабат Жайымбетов. 

    Депутат выразил уверенность в том, что восстановление Малого Арала откроет новые возможности для экологического и социально-экономического развития региона.

    — Судьба страны — наша общая ответственность. В такой исторический период сплоченность и сотрудничество, труд и забота всех граждан будут продвигать страну вперед. Только объединенный общей целью народ сможет сформировать благополучное будущее, — сказал мажилисмен. 

    Напомним, Правительства РК, где Премьер-Министр Олжас Бектенов дал поручение Министерству водных ресурсов и ирригации до 30 июня завершить подготовку второй фазы проекта сохранения Северного Аральского моря.

