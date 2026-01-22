Восстановление Малого Арала — стратегический приоритет водной политики — депутат

— То, что села Наги Илиясова и Тан Кызылординской области сегодня ставят в пример всей стране — результат приверженности местного населения дисциплине, единству и общей ответственности, — сказал депутат.

На Курултае Президент отметил, что необходимо системно заниматься водным вопросом, который является стратегическим ресурсом для нашей страны.

— В этом направлении особенно важно принимать системные и долгосрочные решения. В этой связи в рамках Организации Объединенных Наций говорилось о создании водной организации. На Международном экологическом саммите, который пройдет в апреле в Астане, планируется совместно с руководителями государств-членов Фонда спасения Арала обсудить проблему Аральского моря, — сказал Мархабат Жайымбетов.

Депутат выразил уверенность в том, что восстановление Малого Арала откроет новые возможности для экологического и социально-экономического развития региона.

— Судьба страны — наша общая ответственность. В такой исторический период сплоченность и сотрудничество, труд и забота всех граждан будут продвигать страну вперед. Только объединенный общей целью народ сможет сформировать благополучное будущее, — сказал мажилисмен.

Напомним, Правительства РК, где Премьер-Министр Олжас Бектенов дал поручение Министерству водных ресурсов и ирригации до 30 июня завершить подготовку второй фазы проекта сохранения Северного Аральского моря.