Минводы РК поручено завершить вторую фазу сохранения Аральского моря

Он отметил, что проблемы Аральского моря находятся в постоянном фокусе внимания Президента.

— Министерству водных ресурсов и ирригации необходимо до 30 июня завершить подготовку второй фазы сохранения Северного Аральского моря, а до конца текущего года решить вопрос финансирования, в том числе за счет международных организаций, — поручил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Он отметил необходимость принятия мер по дальнейшему продвижению инициативы Главы государства, касательно создания Международной водной организации на площадке Организации объединенных наций.

В связи с этим, Министерству водных ресурсов совместно с Министерством энергетики также поручено в текущем году разработать карту водно-энергетических ресурсов Казахстана.

Напомним, Казахстан призвал усилить международное участие в сохранении Аральского и Каспийского морей.