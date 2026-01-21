РУ
    Минводы РК поручено завершить вторую фазу сохранения Аральского моря

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов высказался о мерах по сохранению Аральского моря, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аральское море
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Он отметил, что проблемы Аральского моря находятся в постоянном фокусе внимания Президента.

    — Министерству водных ресурсов и ирригации необходимо до 30 июня завершить подготовку второй фазы сохранения Северного Аральского моря, а до конца текущего года решить вопрос финансирования, в том числе за счет международных организаций, — поручил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

    Он отметил необходимость принятия мер по дальнейшему продвижению инициативы Главы государства, касательно создания Международной водной организации на площадке Организации объединенных наций.

    В связи с этим, Министерству водных ресурсов совместно с Министерством энергетики также поручено в текущем году разработать карту водно-энергетических ресурсов Казахстана. 

    Напомним, Казахстан призвал усилить международное участие в сохранении Аральского и Каспийского морей.

    Карина Кущанова
