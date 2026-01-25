МРТ и КТ в Казахстане: сравнение цен по регионам

Что такое КТ и МРТ

Компьютерная топография — это современная методика исследования, дающая возможность получать послойно изображения того участка организма, который обследуется. Его назначают чаще всего для получения информации о твердых структурах и таких органов, как кости, легкие, грудная клетка. Главное отличие от обычных рентгеновских снимков, при КТ можно получить объемный снимок.

При магнитно-резонансной топографии изображение получают при помощи магнитного поля и радиоволн. Такой вид обследования назначают, когда нужно получить максимально детальную информацию о состоянии мягких тканей.

Зачастую врачи назначают КТ или МРТ конкретного участка организма, органа. КТ может быть легких, сосудов, органов брюшной полости, позвоночника, головного мозга. При МРТ также обследуют головной мозг, позвоночник, различные суставы, брюшную полостью.

Стоимость услуг КТ

Один из самых популярных видов КТ — это грудной клетки, то есть легких. Цена на это обследование в рейтинге взято за основу. При этом, бывает оно с контрастом и без контраста. Второе, конечно, дешевле. Разница их в том, что КТ с контрастом дает более четкую картинку. Мы же приводит самые низкие цены, то есть на изображение без контраста.

Дешевле всего услуги КТ легких оказались в Караганде. Здесь стоимость начинается от 10 тысяч тенге. Следом расположились сразу несколько городов: Актау, Талдыкорган, Петропавловск, Уральск, Семей и Шымкент. Здесь провести исследование вполне можно от 12 тысяч тенге. Недалеко ушли в столице Казахстана Астане, где стоимость начинается от 12 400 тенге.

Выше цены в Таразе и Туркестане — от 13 тысяч тенге. В Алматы подобных медицинских услуг довольно много, но удалось найти самую низкую стоимость в 13 500 тенге. В Павлодаре - цены от 13 800 тенге.

Сделать 3D снимок легких в Атырау обойдется уже в 14 800 тенге. Это минимальная стоимость. В Актобе еще больше, от 15 750 тенге. Почти столько же в Кокшетау, здесь стоимость начинается от 16 тысяч тенге.

Далеко не демократичные цены в Костанае и Усть-Каменогорске — от 18 тысяч тенге. В Кызылорде стоимость КТ легких ориентировочно от 20 тысяч тенге. Дороже всего услуга обходится жителям Жезказгана. Мало того, что подобное исследование трудно найти, так еще и его стоимость от 31 750 тенге.

Фото: Kazinform

Стоимость услуг МРТ

При составлении индекса цен на МРТ взяли также один из самых популярных услуг — обследование головного мозга. Снимок также делают двух видов: с контрастом — это когда перед процедурой вводят красящий препарат, и без контраста, который, конечно, дешевле.

Ниже всего стоимость на МРТ головного мозга в Семее, где заплатить надо будет минимум 13 500 тенге. Жителям Кокшетау и Шымкента также повезло, поскольку в их случае цены на услугу начинаются от 15 тысяч тенге.

Чуть дороже обследование обойдется в Кызылорде, стоимость начинается от 16 тысяч тенге. В Алматы конкуренция диктует и ценовую политику. Здесь стоимость начинается от 16 900 тенге.

В Талдыкоргане цены не сильно отличаются от южной столицы, обследование головного мозга можно сделать от 17 тысяч тенге. В Павлодаре стоимость от 17 500 тенге, а в Актобе от 17 850 тенге.

Ближе к порогу в 20 тысяч оказались два города: Петропавловск, в котором стоимость начинается от 18 тысяч тенге и Уральск, где цены на МРТ головы от 19 тысяч тенге. В Караганде, Таразе, Атырау и Астане перед обследованием нужно быть готовым заплатить от 20 тысяч тенге.

От 22 тысяч тенге стоимость начинается в Усть-Каменогорске. В Костанае и Туркестае предстоит заплатить минимум 24 тысяч тенге. Но больше всего стоимость оказалась в Актау и Жезказгане — от 25 тысяч тенге.

Напомним, ранее мы рассказывали о ценах на услуги педиатров в городах Казахстана, а также о стоимости сдачи анализов.