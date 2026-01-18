Сколько стоит прием педиатра в городах Казахстана

Нередко этого осмотра бывает достаточно, а повторные визиты стоят дешевле, однако без первого приема, особенно в срочной ситуации, обойтись практически невозможно.

Родители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда консультация педиатра нужна срочно — вечером, в выходной день или при первых тревожных симптомах у ребенка. В такие моменты выбор между государственной поликлиникой и частным приемом становится не вопросом комфорта, а вопросом времени и спокойствия.

При этом цены на услуги детских врачей в частных клиниках заметно отличаются от города к городу. Где-то прием остается относительно доступным, а где-то сопоставим со средней дневной зарплатой. На стоимость влияет все — уровень конкуренции, формат клиники, опыт специалиста и даже региональные особенности рынка медицинских услуг.

Чтобы понять, во сколько родителям реально обходится консультация педиатра и насколько отличаются расценки по стране, мы сравнили стоимость приема в разных городах Казахстана.

Самые высокие расценки на услуги детского врача сегодня фиксируются в Алматы. Стоимость приема у педиатра здесь начинается от 15 000 тенге, при этом цену в 20 000 многие родители уже считают вполне приемлемой. Вместе с тем у алматинских специалистов есть и свои особенности — при необходимости осмотра ребенка на дому отдельный тариф, как правило, не применяется — пациента просят лишь компенсировать стоимость такси в обе стороны.

В столице ценовой уровень в целом сопоставим с алматинским, однако выбор более доступных вариантов здесь заметно шире. Минимальная стоимость приема в Астане начинается от 13 000 тенге, а тем, кто не может приехать в клинику или предпочитает дистанционный формат, предлагают онлайн-консультации — они обходятся примерно на 20% дешевле очного визита.

В Талдыкоргане и Караганде стоимость услуг ниже, хотя по меркам страны ее все еще нельзя назвать низкой. В частных медцентрах областного центра Жетысу прием педиатра оценивается в диапазоне от 7 000 до 15 000 тенге. В Караганде ценовая вилка начинается от 5 000 тенге и также доходит до 15 000, при этом онлайн-консультация также позволяет сэкономить до 20% от стандартной стоимости.

В Актобе прием детского врача в частных клиниках обходится в среднем от 8 400 до 10 000 тенге. Осмотр на дому уже стоит дороже — от 15 000 тенге, а при выезде в близлежащие села сумма увеличивается минимум до 18 000 тенге.

В Актау, Атырау, Конаеве, Усть-Каменогорске и Семее цены на прием педиатра в среднем колеблются в пределах 8 000-10 000 тенге. Вопрос выезда на дом, как правило, решается индивидуально с врачом, при этом для льготных категорий граждан нередко предусмотрено небольшое снижение стоимости.

В Кокшетау, Уральске и Таразе средняя цена приема составляет около 8 500 тенге. В Акмолинской области в популярных частных медцентрах стоимость начинается от 7 000 тенге, однако существует и более доступная альтернатива — платный прием в государственной областной детской больнице, где консультация обходится в 5 675 тенге. В Уральске и Таразе ценовой разброс более ровный и в среднем укладывается в диапазон от 7 000 до 10 000 тенге.

Фото: Kazinform

В Костанае и Кызылорде консультация педиатра в среднем стоит около 8 000 тенге. При этом повторный прием в течение пяти дней обходится заметно дешевле — порядка 4 000 тенге. Выезд врача на дом напротив оценивается примерно вдвое дороже стандартного приема, тогда как онлайн-консультация стоит вдвое меньше. В Костанае также предлагают комплексное медицинское сопровождение новорожденных, стоимость которого начинается от 30 000 тенге.

В Шымкенте, Жезказгане и Павлодаре средняя цена приема детского врача составляет около 7 500 тенге. При этом именно в Жезказгане можно найти одни из самых доступных предложений по стране — от 3 000 тенге, тогда как консультации на дому во всех трех городах начинаются в среднем от 15 000 тенге.

Самые низкие цены на первичный прием педиатра сложились в Петропавловске и Туркестане. В среднем консультация здесь стоит от 3 000 до 6 000 тенге, причем на юге страны предложений по минимальной цене заметно больше. Вызов врача на дом в этих городах обходится в среднем от 12 000 тенге.

Ранее мы разбирали другие актуальные зимние темы — сколько казахстанцы платят за отопление в разных городах страны, а также сравнивали цены на лимоны и апельсины в регионах.