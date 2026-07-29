Восемь участников финпирамиды Sax Invest получили реальные сроки

В Актау суд вынес приговор восьми участникам организованной преступной группы, признанным виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой Sax Invest. По данным следствия, ущерб превысил 9 млрд теңге, а жертвами схемы стали более тысячи вкладчиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Как сообщили в ведомстве, под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали гражданам вложить средства в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Кроме того, они заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

По материалам дела, с 2018 по 2022 год в преступную схему были вовлечены более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд теңге.

Следствием установлено, что значительная часть денег перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии средства использовались в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие расходы.

Суд признал виновными восемь участников преступной группы и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до семи лет.

В доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы. До рассмотрения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, о деле в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest», которое расследовал Департамент АФМ по Мангистауской области, мы писали еще в мае 2025 года.

Тогда финансовые пирамиды Sax Invest и Nazira Gold Агентство по финмониторингу назвал крупнейшими аферами 2025 года.

Позднее сообщалось, что организатор Sax Invest проиграл в казино 2 млрд теңге.