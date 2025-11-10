РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:00, 10 Ноябрь 2025

    Восемь из восьми: казахстанские школьники успешно выступили на международной олимпиаде

    На международной олимпиаде по математике и информатике KhIMIO2025, прошедшей в Душанбе, казахстанские школьники завоевали восемь медалей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.  

    Восемь из восьми: казахстанские школьники успешно выступили на международной олимпиаде
    Фото: Минпросвещения РК

    В соревнованиях приняли участие одаренные школьники из 10 стран.

    Сборная Казахстана была представлена в двух возрастных категориях: 14-15 лет (7-8 классы) и 16-18 лет (9-11 классы). Все казахстанские школьники завоевали медаль. 

    Старшая возрастная категория (9-11 классы):

    • Мансур Мамадахунов — Кызылординский областной лицей-интернат «Білім-инновация» (информатика);
    • Алдияр Сейтбай — лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных мальчиков г. Астаны (информатика);
    • Али Еркебуланов — Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН г. Алматы (математика);
    • Бердибек Орынбасар — Атырауский областной лицей-интернат № 1 «Білім-инновация» (математика).

    Младшая возрастная категория (7-8 классы):

    • Ахмет Бердимурат — Актюбинский областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» (математика);
    • Темир Оразбек — республиканская физико-математическая школа г. Алматы (математика);
    • Азамат Рахимбердиев — Атырауский областной лицей-интернат № 1 «Білім-инновация» (информатика);
    • Ислам Ермуханов — Актюбинский областной лицей-интернат «Білім-инновация» (информатика).

    Рабочие языки олимпиады — английский, русский и таджикский. Участники соревновались в теоретических и практических турах по математике и информатике.

    Напомним, в начале ноября на Всемирной Олимпиаде FIRST Global Challenge (FGC) 2025 в Панама-Сити казахстанские школьники в четвертый раз стали чемпионами мира по робототехнике.  

    Минпросвещения РК Олимпиада Образование школа
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
