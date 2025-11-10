Восемь из восьми: казахстанские школьники успешно выступили на международной олимпиаде
На международной олимпиаде по математике и информатике KhIMIO2025, прошедшей в Душанбе, казахстанские школьники завоевали восемь медалей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.
В соревнованиях приняли участие одаренные школьники из 10 стран.
Сборная Казахстана была представлена в двух возрастных категориях: 14-15 лет (7-8 классы) и 16-18 лет (9-11 классы). Все казахстанские школьники завоевали медаль.
Старшая возрастная категория (9-11 классы):
- Мансур Мамадахунов — Кызылординский областной лицей-интернат «Білім-инновация» (информатика);
- Алдияр Сейтбай — лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных мальчиков г. Астаны (информатика);
- Али Еркебуланов — Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН г. Алматы (математика);
- Бердибек Орынбасар — Атырауский областной лицей-интернат № 1 «Білім-инновация» (математика).
Младшая возрастная категория (7-8 классы):
- Ахмет Бердимурат — Актюбинский областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» (математика);
- Темир Оразбек — республиканская физико-математическая школа г. Алматы (математика);
- Азамат Рахимбердиев — Атырауский областной лицей-интернат № 1 «Білім-инновация» (информатика);
- Ислам Ермуханов — Актюбинский областной лицей-интернат «Білім-инновация» (информатика).
Рабочие языки олимпиады — английский, русский и таджикский. Участники соревновались в теоретических и практических турах по математике и информатике.
Напомним, в начале ноября на Всемирной Олимпиаде FIRST Global Challenge (FGC) 2025 в Панама-Сити казахстанские школьники в четвертый раз стали чемпионами мира по робототехнике.