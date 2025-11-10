Восемь из восьми: казахстанские школьники успешно выступили на международной олимпиаде

В соревнованиях приняли участие одаренные школьники из 10 стран.

Сборная Казахстана была представлена в двух возрастных категориях: 14-15 лет (7-8 классы) и 16-18 лет (9-11 классы). Все казахстанские школьники завоевали медаль.

Старшая возрастная категория (9-11 классы):

Мансур Мамадахунов — Кызылординский областной лицей-интернат «Білім-инновация» (информатика);

Алдияр Сейтбай — лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных мальчиков г. Астаны (информатика);

Али Еркебуланов — Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН г. Алматы (математика);

Бердибек Орынбасар — Атырауский областной лицей-интернат № 1 «Білім-инновация» (математика).

Младшая возрастная категория (7-8 классы):

Ахмет Бердимурат — Актюбинский областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» (математика);

Темир Оразбек — республиканская физико-математическая школа г. Алматы (математика);

Азамат Рахимбердиев — Атырауский областной лицей-интернат № 1 «Білім-инновация» (информатика);

Ислам Ермуханов — Актюбинский областной лицей-интернат «Білім-инновация» (информатика).

Рабочие языки олимпиады — английский, русский и таджикский. Участники соревновались в теоретических и практических турах по математике и информатике.

Напомним, в начале ноября на Всемирной Олимпиаде FIRST Global Challenge (FGC) 2025 в Панама-Сити казахстанские школьники в четвертый раз стали чемпионами мира по робототехнике.