Казахстанские школьники участвуют на мировой олимпиаде по робототехнике
Казахстанские школьники защищают честь страны в Панаме на всемирной олимпиаде по робототехнике FIRST GLOBAL, передает Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.
В Панама-сити стартовала самая престижная всемирная олимпиада по робототехнике FIRST Global Challenge, в которой принимают участие сильнейшие юные инженеры из 190 стран мира.
В этом году чемпионат проходит под эгидой восстановления глобального экологического баланса и максимизации биоразнообразия. Роботы зарабатывают очки, выполняя задачи, имитирующие экологическое восстановление: они должны убирать барьеры (препятствия), доставлять и размещать Единицы биоразнообразия в определенные Экосистемы на игровом поле и активировать механизмы уравновешивания.
— В этом году в состав сборной в ходе национального отбора среди 40 команд вошли ученики 9-10 классов НИШ ФМН г. Алматы Рашат Досымжан, Даулет Ілияс, Орынбасаров Алихан, Әсетұлы Мадиар и Турсымбаев Нурасыл. Тренеры национальной сборной — Дулат Байтуленов, Нурдаулет Досмагамбет и Асылбек Мурзахметов. Отметим, Казахстан является действующим трехкратным чемпионом мира, став абсолютным чемпионом в Женеве в 2022 году, в Сингапуре в 2023 году и в Афинах в 2024, — говорится в сообщении.
Национальную сборную поддержали РНПЦ «Дарын» Министерство Просвещения РК, ОФ USTEM Foundation, Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI и казахстанский стартап Cannect.AI.
Ранее сообщалось, что в Алматы прошла Международная олимпиада по искусственному интеллекту.