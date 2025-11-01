Казахстанские школьники участвуют на мировой олимпиаде по робототехнике

В Панама-сити стартовала самая престижная всемирная олимпиада по робототехнике FIRST Global Challenge, в которой принимают участие сильнейшие юные инженеры из 190 стран мира.



В этом году чемпионат проходит под эгидой восстановления глобального экологического баланса и максимизации биоразнообразия. Роботы зарабатывают очки, выполняя задачи, имитирующие экологическое восстановление: они должны убирать барьеры (препятствия), доставлять и размещать Единицы биоразнообразия в определенные Экосистемы на игровом поле и активировать механизмы уравновешивания.

— В этом году в состав сборной в ходе национального отбора среди 40 команд вошли ученики 9-10 классов НИШ ФМН г. Алматы Рашат Досымжан, Даулет Ілияс, Орынбасаров Алихан, Әсетұлы Мадиар и Турсымбаев Нурасыл. Тренеры национальной сборной — Дулат Байтуленов, Нурдаулет Досмагамбет и Асылбек Мурзахметов. Отметим, Казахстан является действующим трехкратным чемпионом мира, став абсолютным чемпионом в Женеве в 2022 году, в Сингапуре в 2023 году и в Афинах в 2024, — говорится в сообщении.

Национальную сборную поддержали РНПЦ «Дарын» Министерство Просвещения РК, ОФ USTEM Foundation, Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI и казахстанский стартап Cannect.AI.

Ранее сообщалось, что в Алматы прошла Международная олимпиада по искусственному интеллекту.