Международная олимпиада по искусственному интеллекту проходит в Алматы

— В отборочном этапе приняли участие более 400 команд из 9 стран. Около 1200 участников из Казахстана, России, Болгарии, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Кипра поборолись за выход в финал, и более 200 из них прошли в заключительный этап, — говорится в сообщении.

Теперь в финале в Алматы сразятся 51 команда из 7 стран.

Олимпиада на уровне республики впервые была проведена в 2024 году. Тогда в ней приняли участие более 300 команд из разных регионов Казахстана, а финалисты олимпиады показали высокие результаты на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в Пекине.

