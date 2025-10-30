Международная олимпиада по искусственному интеллекту проходит в Алматы
В Казахстане 30–31 октября проходит FAIO 2025 — вторая Международная олимпиада по искусственному интеллекту. Это крупнейшее командное соревнование среди школьников в области искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.
— В отборочном этапе приняли участие более 400 команд из 9 стран. Около 1200 участников из Казахстана, России, Болгарии, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Кипра поборолись за выход в финал, и более 200 из них прошли в заключительный этап, — говорится в сообщении.
Теперь в финале в Алматы сразятся 51 команда из 7 стран.
Олимпиада на уровне республики впервые была проведена в 2024 году. Тогда в ней приняли участие более 300 команд из разных регионов Казахстана, а финалисты олимпиады показали высокие результаты на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в Пекине.
