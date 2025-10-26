В Астане завершилась 2-я Шахматная Олимпиада для людей с особыми потребностями

Заключительный, шестой тур прошел 25 октября, в День Республики. Символические первые ходы сделали президент Международной шахматной ассоциации людей с поражением опорно-двигательного аппарата (IPCA) Андрей Гурбанов, исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат (KazChess) Гульмира Даулетова и директор североказахстанского филиала Национального банка РК Диас Мэлс.

Интрига сохранялась до последнего. В решающем матче FIDE-1 уверенно обыграла IPCA со счетом 3½–½, а соперники поляков — IBCA — сыграли вничью 2:2. Таким образом, команда FIDE-1 (FM Станислав Бабарыкин, Максим Ермаков, FM Илья Липилин, Евгения Захарова, IM Андрей Ободчук, капитан WFM Светлана Герасимова) стала чемпионом 2-й Олимпиады.

Сильнейшей из казахстанских команд стала «Казахстан-2», занявшая 15-е место. Особое внимание привлекла 20-летняя Айганым Камбарова, завоевавшая золотую медаль за лучший результат на 5-й доске (4 очка из 6). Ее партнер по команде Алимжан Аяпов показал блестящий результат — три победы и три ничьи — и вошел в топ-7 на первой доске.

Победители и призеры турнира получили медали, дипломы и специальные призы. Среди награжденных — Максим Ермаков (FIDE-1), признанный обладателем лучшего перфоманса, и Чейзер Кристал Джей Мендоса (Филиппины), отметившаяся лучшей партией турнира.

Формат — 6 туров по швейцарской системе, 4 доски + запасной, контроль времени 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца с добавлением 30 секунд за ход. Участие приняли 18 команд из 15 стран, включая Казахстан (3 команды), Россию, Филиппины, Индию, Польшу, Сербию и др.

Отдельные награды вручили самым юным и возрастным участникам. Среди казахстанцев отмечен Нургиса Куанышулы (2013 года рождения, Казахстан-2) — самый молодой игрок в категории спортсменов с нарушением зрения.

— Совместно с ФИДЕ мы смогли организовать действительно сильный турнир. Особая благодарность нашему Президенту за внимание к Олимпиаде и поддержку шахмат. Его обращение придало мероприятию особый статус и дополнительную ответственность для всех нас, — рассказал президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов.

Шахматная Олимпиада для людей с особыми потребностями проводится под эгидой ФИДЕ и объединяет игроков с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Турнир в Астане стал второй в истории: первая Олимпиада прошла в 2023 году в Белграде, где победу одержала сборная Польши.

Ранее Казахстан выиграл командный зачет на домашнем ЧМ по шахматам среди детей.