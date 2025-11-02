Казахстанские школьники в четвертый раз стали чемпионами мира по робототехнике

— Соревнуясь с командами из 190 стран мира, наши школьники не просто заняли первое место, но и завоевали сразу две высшие награды в самых престижных номинациях. Это GRAND CHALLENGE AWARD (золото) — главная награда турнира, присуждаемая абсолютным чемпионам, установившим рекорд в квалификационных играх роботов. И ALBERT EINSTEIN AWARD (золото) — высшая судейская награда за демонстрацию выдающихся инженерных разработок, технического мастерства, командной работы и лидерства. Эта премия присуждается за комплексное превосходство и инновации, — говорится в сообщении ведомства.

В этом году в состав сборной в ходе национального отбора среди 40 команд вошли ученики 9-10 классов NIS Алматы-Медеу Рашат Досымжан, Даулет Ілияс, Орынбасаров Алихан, Әсетұлы Мадиар и Турсымбаев Нурасыл. Тренеры национальной сборной — Дулат Байтуленов, Нурдаулет Досмагамбет и Асылбек Мурзахметов.

Четыре победы подряд на Всемирном чемпионате (Женева-2022, Сингапур-2023, Греция-2024, Панама-2025) делают Казахстан абсолютным мировым лидером в международной STEM-образовательной арене. Этот результат не имеет аналогов в истории FGC.

— Мы доказали всему миру: Казахстан — это не только страна богатых ресурсов, но и страна интеллектуального потенциала и высоких технологий. При этом важно отметить, что состав сборной ни разу не повторялся — ежегодно защищать честь страны едут новые участники», — отметил руководитель ОФ USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.

Напомним, что тема чемпионата «Eco-Equilibrium» была посвящена решению глобальных экологических проблем и сохранению биоразнообразия. Команда казахстанцев продемонстрировала уникальный подход к восстановлению экосистем, разработав робота, который смог максимально эффективно убирать барьеры, препятствующие распространению жизни на игровом поле, с беспрецедентной точностью размещать единицы биоразнообразия в различных экосистемах и успешно выполнять сложную финальную задачу, приносящую максимальное количество очков.



Национальную сборную поддержали РНПЦ «Дарын» Министерство Просвещения РК, ОФ USTEM Foundation, Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, а также казахстанский стартап Cannect.AI.