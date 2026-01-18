Восемь человек погибли в Австрии из-за схода трех лавин

Восемь человек погибли в результате схода трех лавин в Австрии в субботу, 17 января. Об этом сообщает австрийское новостное агентство APA.

Как сообщила горноспасательная служба федеральной земли Зальцбург, после полудня на горе Финстеркопф высотой 2150 метров в долине Гросарль в результате схода лавины под снегом оказалось семь туристов, из них четверо погибли, двое получили тяжелые травмы и лишь один незначительные повреждения.

Незадолго до этого неподалеку, в районе Бад-Хофгастайна, лавина накрыла женщину, которая находилась в горах вместе со своим мужем. Она погибла под снегом.

Во второй половине дня еще одна лавина сошла в федеральной земле Штирия в районе долины Мур. Под снегом погибло трое лыжников из Чехии, сообщает местная полиция. Еще четверо получили травмы. Спасателям удалось вовремя обнаружить их и оказать экстренную медицинскую помощь.

Точные обстоятельства каждой лавины, а также личности погибших в Зальцбурге и Штирии устанавливаются, сообщает APA.

Власти предупреждают об угрозе новых лавин

— Текущая лавинная обстановка остается серьезной. Сегодня произошло сразу несколько сходов лавин, к сожалению, с летальным исходом, несмотря на четкие и неоднократные предупреждения воздержаться от зимних видов спорта из-за погодных условий, — заявили в окружной горноспасательной службе района Понгау в Зальцбурге, где погибли пять человек.

В службе также отметили, что 17 января в регионе были зафиксированы еще две лавины, при сходе которых никто не пострадал.

Служба лавинного предупреждения федеральной земли Зальцбург оценивает опасность схода снега как «значительную». В нынешних погодных условиях, когда после нескольких недель без снегопадов в австрийских Альпах за несколько дней местами выпало от 20 до 50 сантиметров снега, лавины могут быть спровоцированы любой незначительной дополнительной нагрузкой, — добавляет APA.

В прошлом году один человек погиб при сходе лавины в горах Алматы.