    Восемь человек погибли в Австрии из-за схода трех лавин

    Сразу несколько лавин сошли в австрийских Альпах 17 января. Местные власти предупреждают, что из-за погодных условий любая, даже незначительная нагрузка на снег может привести к сходу лавины, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Альпы, горы
    Фото: freepik.com

    Восемь человек погибли в результате схода трех лавин в Австрии в субботу, 17 января. Об этом сообщает австрийское новостное агентство APA.

    Как сообщила горноспасательная служба федеральной земли Зальцбург, после полудня на горе Финстеркопф высотой 2150 метров в долине Гросарль в результате схода лавины под снегом оказалось семь туристов, из них четверо погибли, двое получили тяжелые травмы и лишь один незначительные повреждения.

    Незадолго до этого неподалеку, в районе Бад-Хофгастайна, лавина накрыла женщину, которая находилась в горах вместе со своим мужем. Она погибла под снегом.

    Во второй половине дня еще одна лавина сошла в федеральной земле Штирия в районе долины Мур. Под снегом погибло трое лыжников из Чехии, сообщает местная полиция. Еще четверо получили травмы. Спасателям удалось вовремя обнаружить их и оказать экстренную медицинскую помощь.

    Точные обстоятельства каждой лавины, а также личности погибших в Зальцбурге и Штирии устанавливаются, сообщает APA.

    Власти предупреждают об угрозе новых лавин

    — Текущая лавинная обстановка остается серьезной. Сегодня произошло сразу несколько сходов лавин, к сожалению, с летальным исходом, несмотря на четкие и неоднократные предупреждения воздержаться от зимних видов спорта из-за погодных условий, — заявили в окружной горноспасательной службе района Понгау в Зальцбурге, где погибли пять человек.

    В службе также отметили, что 17 января в регионе были зафиксированы еще две лавины, при сходе которых никто не пострадал.

    Служба лавинного предупреждения федеральной земли Зальцбург оценивает опасность схода снега как «значительную». В нынешних погодных условиях, когда после нескольких недель без снегопадов в австрийских Альпах за несколько дней местами выпало от 20 до 50 сантиметров снега, лавины могут быть спровоцированы любой незначительной дополнительной нагрузкой, — добавляет APA.

    В прошлом году один человек погиб при сходе лавины в горах Алматы.

