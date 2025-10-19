17:36, 19 Октябрь 2025 | GMT +5
Восемь человек погибли из-за тропического шторма на Филиппинах
Восемь человек погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате тропического шторма «Фэншэнь», который в воскресенье обрушился на Филиппины, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Представитель управления Джуни Кастильо сообщил, что пять человек погибли, кода на них упало дерево в муниципалитете Питого в провинции Кесон к юго-востоку от Манилы, еще трое погибли в регионе Западные Висайи в центральной части страны, сообщили в управлении гражданской обороны страны.
По словам Дж. Кастильо, идут поиски двух человек, пропавших без вести в результате схода оползня в муниципалитете Кесон в провинции Букиднон на юге Филиппин.
