Восемь человек погибли из-за тропического шторма на Филиппинах

Представитель управления Джуни Кастильо сообщил, что пять человек погибли, кода на них упало дерево в муниципалитете Питого в провинции Кесон к юго-востоку от Манилы, еще трое погибли в регионе Западные Висайи в центральной части страны, сообщили в управлении гражданской обороны страны.

По словам Дж. Кастильо, идут поиски двух человек, пропавших без вести в результате схода оползня в муниципалитете Кесон в провинции Букиднон на юге Филиппин.

В начале октября на Филиппинах объявили угрозу цунами после мощного землетрясения.