    17:36, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Восемь человек погибли из-за тропического шторма на Филиппинах

    Восемь человек погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате тропического шторма «Фэншэнь», который в воскресенье обрушился на Филиппины, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: x.com/Attaullahkhogya

    Представитель управления Джуни Кастильо сообщил, что пять человек погибли, кода на них упало дерево в муниципалитете Питого в провинции Кесон к юго-востоку от Манилы, еще трое погибли в регионе Западные Висайи в центральной части страны, сообщили в управлении гражданской обороны страны.

    По словам Дж. Кастильо, идут поиски двух человек, пропавших без вести в результате схода оползня в муниципалитете Кесон в провинции Букиднон на юге Филиппин. 

    В начале октября на Филиппинах объявили угрозу цунами после мощного землетрясения.

