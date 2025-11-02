Воры Лувра пытались продать драгоценности израильской фирме

Руководство парижского Лувра проигнорировало предложение похитителей вступить в переговоры о возвращении украденных из музея драгоценностей даже после предъявления злоумышленниками доказательств того, что они действительно владеют частью похищенных предметов. Об этом со ссылкой на утверждения руководства израильской фирмы CGI Group в четверг, 30 октября, сообщил израильский портал Ynet.

По словам генерального директора этой компании Цвика Наве, руководство фирмы получило зашифрованное сообщение через свой сайт спустя пять дней после ограбления — 24 октября. Отправитель утверждал, что представляет грабителей, ограничив общение 24 часами.

CGI Group, как пишет издание, вступила с представителем в ряд зашифрованных чатов и получила признаки наличия у собеседника как минимум части похищенных в Лувре предметов. С этой информацией было ознакомлено руководство музея, утверждает гендиректор фирмы.

Однако, по словам Наве, музей действовал слишком медленно, не вложившись в отведенное грабителям время на общение.

— Мы потеряли доверие похитителей, и Лувр упустил реальный шанс вернуть драгоценности. К сожалению, похоже, сыграли роль эго и колебания, — раскритиковал он руководство музея в Париже.

При этом в Лувре заявили, что у музея не было прямого контакта с CGI Group и переговоры не велись, передает Ynet. По словам руководства израильской фирмы, общение происходило через итальянское подразделение, предположительно действовавшее по заказу страховой компании, связанной с музеем.

Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около €88 млн.

Директор Лувра Лоранс де Кар признала недостатки в системе наружного наблюдения музея и объявила о ряде новых мер безопасности. Она также признала ошибки и подала прошение об отставке. После происшествия драгоценности из Лувра временно перевезли в хранилище Банка Франции.

