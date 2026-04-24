Вопрос передачи аэропорта Астаны в доверительное управление остается открытым

По его словам, на сегодняшний день инвестор пока не определен.

— Рассматриваются различные варианты. Акимат ведет активную работу в данном направлении. Вместе с тем, не дожидаясь потенциального инвестора, акимат обратился в правительство с вопросом о выделении средств на строительство второй взлетно-посадочной полосы, к реализации которого планируется приступить в ближайшее время, — сообщил министр на брифинге в Сенате.

Он добавил, что в настоящее время аэропорт остается в ведении местного исполнительного органа, а вопрос привлечения инвестора находится на стадии проработки.

Напомним, в декабре 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта.