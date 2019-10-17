Волшебница Малефисента заговорила на казахском языке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся предпоказ 32-го фильма дублированного на казахский язык «Малефисента: Владычица тьмы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Показ проводится в рамках проекта «Өзіңнен баста» по инициативе Корпоративного фонда «Болашақ» и компании «Меломан» при поддержке партии Nur Otan. Спонсором дубляжа фильма является Евразийская Группа (ERG).

Действие картины происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору.

Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

Напомним, полюбившиеся картины, такие как «Дамбо», «Алладин», «Король Лев» и «История игрушек 4», продублированные на государственный язык зрители увидели в течение этого года. В ноябре ожидается премьера фильма «Холодное сердце 2».

Все фильмы компании «Walt Disney» на казахском языке казахстанцы также могут посмотреть в онлайн-кинотеатре ivi. В широкий прокат фильм «Малефисента: Владычица тьмы» на двух языках выйдет с 17 октября.