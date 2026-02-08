РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    06:02, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Volkswagen стал лидером продаж электромобилей в Европе, обогнав Tesla

    Германский автоконцерн Volkswagen по итогам 2025 года стал крупнейшим продавцом электромобилей в Европе, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Pexels

    По данным консалтинговой компании JATO, компания реализовала 274 278 электромобилей, что на 56% превышает показатель 2024 года.

    Рост продаж во многом обеспечили новые модели концерна, в том числе электромобиль среднего класса ID.7. Благодаря этому Volkswagen смог опередить американскую Tesla, которая ранее занимала лидирующие позиции на европейском рынке электрокаров.

    Точные данные о продажах Tesla в Европе за 2025 год не приводятся, однако, по информации JATO, они сократились на 27%.

    Среди причин эксперты называют ухудшение репутации компании Илона Маска в Германии, а также ориентацию на реализацию в Европе моделей, которые считаются устаревшими.

    При этом Model Y от Tesla сохранила статус самой продаваемой модели электромобиля в Европе в 2025 году. Второе место занял электрокроссовер Elroq бренда Skoda, входящего в концерн Volkswagen.

    Ранее сообщалось, что мировые продажи электромобилей в 2025 году выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув рекордных 20,7 млн единиц. Почти 13 млн проданных электромобилей из общего объема пришлись на долю Китая.

