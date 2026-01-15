Мировые продажи электромобилей в 2025 году побили рекорд
Мировые продажи электромобилей в 2025 году выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув рекордных 20,7 млн. единиц согласно данным лондонской аналитической компании Benchmark Mineral Intelligence, передает агентство Kazinform.
Как пишет Anadolu, почти 13 млн проданных электромобилей из общего объема пришлись на долю Китая.
Продажи в Китае в 2025 году увеличились на 17% по сравнению с 2024 годом на фоне жесткой внутренней конкуренции, агрессивной ценовой политики и увеличения числа моделей на рынке.
По мере усиления конкуренции китайские автопроизводители все активнее обращаются к зарубежным рынкам. От экспортного потока выиграли Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Центральная Азия, что также стало драйвером роста продаж электромобилей в мире.
Электромобили китайских брендов составили 19% продаж на европейском рынке в прошлом году.
По данным Benchmark Mineral Intelligence, в текущем году в Китае электромобили впервые будут облагаться налогом на покупку. Кроме того, новая программа субсидий на обмен автомобилей, которая начнет действовать в этом году, будет рассчитываться пропорционально цене автомобиля, а не по фиксированной ставке, как в 2025 году, когда преимущество получали более доступные модели. В связи с этим ожидается, что уровень субсидий в Китае в 2026 году будет ниже, чем в 2025 году.
Рост на 33% на европейском рынке
Продажи электромобилей в Европе в 2025 году выросли на 33% в годовом исчислении.
2025 год стал для европейского рынка электромобилей периодом законодательных изменений, включая смягчение целевых показателей ЕС по выбросам в течение года. Кроме того, многие крупные европейские страны расширили или увеличили субсидии, что усилило поддержку потребителей при покупке электромобилей.
Важнейшим событием на европейском рынке электромобилей в этом году, как ожидается, станут изменения, направленные на смягчение запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Согласно плану, будут пересмотрены стандарты по выбросам углерода для легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Цель автопроизводителей по снижению выбросов выхлопных газов на 100% с 2035 года будет обновлена до 90%. Оставшиеся 10% выбросов смогут компенсироваться за счет использования низкоуглеродной стали, произведенной в ЕС, а также применения e-топлива и биотоплива.
Нестабильность на североамериканском рынке
Продажи электромобилей в Северной Америке (США, Канада и Мексика) в прошлом году сократились на 4% и составили 1,8 млн единиц, что стало признаком нестабильности на североамериканском рынке.
В США продажи электромобилей выросли лишь на 1% в годовом исчислении из-за отмены налоговых льгот на электромобили с 30 сентября 2025 года, а также на фоне влияния протекционистской торговой политики.
В Канаде, после отмены субсидий в начале 2025 года, рынок электромобилей показал слабые результаты, продажи снизились на 41%.
В Мексике продажи, напротив, выросли на 29% благодаря увеличению импорта китайских электромобилей.
В этом году прогнозируется, что перспективы рынка электромобилей в Северной Америке останутся слабыми из-за ограниченных потребительских стимулов, недостатка поддерживающего законодательства и опасений по поводу замедления инвестиций в электрификацию.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.
Ранее сообщалось, что льготу на ввоз электрокаров продлили трем странам ЕАЭС.