Мировые продажи электромобилей в 2025 году побили рекорд

Как пишет Anadolu, почти 13 млн проданных электромобилей из общего объема пришлись на долю Китая.

Продажи в Китае в 2025 году увеличились на 17% по сравнению с 2024 годом на фоне жесткой внутренней конкуренции, агрессивной ценовой политики и увеличения числа моделей на рынке.

По мере усиления конкуренции китайские автопроизводители все активнее обращаются к зарубежным рынкам. От экспортного потока выиграли Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Центральная Азия, что также стало драйвером роста продаж электромобилей в мире.

Электромобили китайских брендов составили 19% продаж на европейском рынке в прошлом году.

По данным Benchmark Mineral Intelligence, в текущем году в Китае электромобили впервые будут облагаться налогом на покупку. Кроме того, новая программа субсидий на обмен автомобилей, которая начнет действовать в этом году, будет рассчитываться пропорционально цене автомобиля, а не по фиксированной ставке, как в 2025 году, когда преимущество получали более доступные модели. В связи с этим ожидается, что уровень субсидий в Китае в 2026 году будет ниже, чем в 2025 году.

Рост на 33% на европейском рынке

Продажи электромобилей в Европе в 2025 году выросли на 33% в годовом исчислении.

2025 год стал для европейского рынка электромобилей периодом законодательных изменений, включая смягчение целевых показателей ЕС по выбросам в течение года. Кроме того, многие крупные европейские страны расширили или увеличили субсидии, что усилило поддержку потребителей при покупке электромобилей.

Важнейшим событием на европейском рынке электромобилей в этом году, как ожидается, станут изменения, направленные на смягчение запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Согласно плану, будут пересмотрены стандарты по выбросам углерода для легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Цель автопроизводителей по снижению выбросов выхлопных газов на 100% с 2035 года будет обновлена до 90%. Оставшиеся 10% выбросов смогут компенсироваться за счет использования низкоуглеродной стали, произведенной в ЕС, а также применения e-топлива и биотоплива.

Нестабильность на североамериканском рынке

Продажи электромобилей в Северной Америке (США, Канада и Мексика) в прошлом году сократились на 4% и составили 1,8 млн единиц, что стало признаком нестабильности на североамериканском рынке.

В США продажи электромобилей выросли лишь на 1% в годовом исчислении из-за отмены налоговых льгот на электромобили с 30 сентября 2025 года, а также на фоне влияния протекционистской торговой политики.

В Канаде, после отмены субсидий в начале 2025 года, рынок электромобилей показал слабые результаты, продажи снизились на 41%.

В Мексике продажи, напротив, выросли на 29% благодаря увеличению импорта китайских электромобилей.

В этом году прогнозируется, что перспективы рынка электромобилей в Северной Америке останутся слабыми из-за ограниченных потребительских стимулов, недостатка поддерживающего законодательства и опасений по поводу замедления инвестиций в электрификацию.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

