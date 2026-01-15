РУ
    10:45, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Мировые продажи электромобилей в 2025 году побили рекорд

    Мировые продажи электромобилей в 2025 году выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув рекордных 20,7 млн. единиц согласно данным лондонской аналитической компании Benchmark Mineral Intelligence, передает агентство Kazinform. 

    Продажи электромобилей в мире в 2025 году побили рекорд
    Фото: Mindjourney

    Как пишет Anadolu, почти 13 млн проданных электромобилей из общего объема пришлись на долю Китая. 

    Продажи в Китае в 2025 году увеличились на 17% по сравнению с 2024 годом на фоне жесткой внутренней конкуренции, агрессивной ценовой политики и увеличения числа моделей на рынке.

    По мере усиления конкуренции китайские автопроизводители все активнее обращаются к зарубежным рынкам. От экспортного потока выиграли Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Центральная Азия, что также стало драйвером роста продаж электромобилей в мире.

    Электромобили китайских брендов составили 19% продаж на европейском рынке в прошлом году.

    По данным Benchmark Mineral Intelligence, в текущем году в Китае электромобили впервые будут облагаться налогом на покупку. Кроме того, новая программа субсидий на обмен автомобилей, которая начнет действовать в этом году, будет рассчитываться пропорционально цене автомобиля, а не по фиксированной ставке, как в 2025 году, когда преимущество получали более доступные модели. В связи с этим ожидается, что уровень субсидий в Китае в 2026 году будет ниже, чем в 2025 году.

    Рост на 33% на европейском рынке

    Продажи электромобилей в Европе в 2025 году выросли на 33% в годовом исчислении.

    2025 год стал для европейского рынка электромобилей периодом законодательных изменений, включая смягчение целевых показателей ЕС по выбросам в течение года. Кроме того, многие крупные европейские страны расширили или увеличили субсидии, что усилило поддержку потребителей при покупке электромобилей.

    Важнейшим событием на европейском рынке электромобилей в этом году, как ожидается, станут изменения, направленные на смягчение запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

    Согласно плану, будут пересмотрены стандарты по выбросам углерода для легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Цель автопроизводителей по снижению выбросов выхлопных газов на 100% с 2035 года будет обновлена до 90%. Оставшиеся 10% выбросов смогут компенсироваться за счет использования низкоуглеродной стали, произведенной в ЕС, а также применения e-топлива и биотоплива.

    Нестабильность на североамериканском рынке

    Продажи электромобилей в Северной Америке (США, Канада и Мексика) в прошлом году сократились на 4% и составили 1,8 млн единиц, что стало признаком нестабильности на североамериканском рынке.

    В США продажи электромобилей выросли лишь на 1% в годовом исчислении из-за отмены налоговых льгот на электромобили с 30 сентября 2025 года, а также на фоне влияния протекционистской торговой политики.

    В Канаде, после отмены субсидий в начале 2025 года, рынок электромобилей показал слабые результаты, продажи снизились на 41%.

    В Мексике продажи, напротив, выросли на 29% благодаря увеличению импорта китайских электромобилей.

    В этом году прогнозируется, что перспективы рынка электромобилей в Северной Америке останутся слабыми из-за ограниченных потребительских стимулов, недостатка поддерживающего законодательства и опасений по поводу замедления инвестиций в электрификацию.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu. 

    Ранее сообщалось, что льготу на ввоз электрокаров продлили трем странам ЕАЭС. 

