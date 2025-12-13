РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:37, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Льготу на ввоз электрокаров продлили трем странам ЕАЭС: Казахстан вне списка

    В 2025 году казахстанцы могли ввезти до 15 тысяч электромобилей без уплаты таможенной пошлины, однако на следующий год эта льгота для страны не была продлена, передает агентство Kazinform.

    ввоз электромобилей
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На заседании Евразийского межправительственного совета 11 декабря главы правительств договорились, что в 2026 году льгота на беспошлинный ввоз электромобилей будет предоставлена Армении, Беларуси и Кыргызстану. Казахстан в этот список не вошел.

    Согласно данным пресс-службы ЕАЭС, в 2026 году Беларусь сможет беспошлинно ввезти до 20 тысяч «чистых электричек» (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС). Армения и Кыргызстан получат возможность ввезти по 15 тысяч электромобилей и «последовательных гибридов» (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС).

    При этом льгота распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории этих трех стран. Электромобили, ввезенные по льготе, запрещено передавать в пользование или собственность гражданам Казахстана или России. Для гибридов аналогичный запрет действует и в отношении граждан Беларуси. 

    Между тем СМИ сообщают, что вопрос о выделении новых квот для Казахстана на 2026 год будет рассмотрен дополнительно — предположительно на следующем заседании Комиссии ЕЭК.

    Напомним, в середине октября Комитет государственных доходов объявил, что казахстанская квота на 15 тысяч беспошлинных электромобилей полностью исчерпана. С этого момента оформление машин производится на общих основаниях — с оплатой всех предусмотренных налогов и сборов. 

    Тем временем в соцсетях распространились сообщения о том, что на границе с Китаем якобы «застряли» около тысячи электромобилей, которые не успели пройти оформление по льготной ставке.

    Корреспонденты агентства Kazinform ранее побывали на границе с Китаем, чтобы выяснить, есть ли дефицит, и как обстоят дела с поставками машин из соседней страны. 

    Еламан Турысбеков
