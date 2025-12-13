Льготу на ввоз электрокаров продлили трем странам ЕАЭС: Казахстан вне списка
В 2025 году казахстанцы могли ввезти до 15 тысяч электромобилей без уплаты таможенной пошлины, однако на следующий год эта льгота для страны не была продлена, передает агентство Kazinform.
На заседании Евразийского межправительственного совета 11 декабря главы правительств договорились, что в 2026 году льгота на беспошлинный ввоз электромобилей будет предоставлена Армении, Беларуси и Кыргызстану. Казахстан в этот список не вошел.
Согласно данным пресс-службы ЕАЭС, в 2026 году Беларусь сможет беспошлинно ввезти до 20 тысяч «чистых электричек» (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС). Армения и Кыргызстан получат возможность ввезти по 15 тысяч электромобилей и «последовательных гибридов» (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС).
При этом льгота распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории этих трех стран. Электромобили, ввезенные по льготе, запрещено передавать в пользование или собственность гражданам Казахстана или России. Для гибридов аналогичный запрет действует и в отношении граждан Беларуси.
Между тем СМИ сообщают, что вопрос о выделении новых квот для Казахстана на 2026 год будет рассмотрен дополнительно — предположительно на следующем заседании Комиссии ЕЭК.
Напомним, в середине октября Комитет государственных доходов объявил, что казахстанская квота на 15 тысяч беспошлинных электромобилей полностью исчерпана. С этого момента оформление машин производится на общих основаниях — с оплатой всех предусмотренных налогов и сборов.
Тем временем в соцсетях распространились сообщения о том, что на границе с Китаем якобы «застряли» около тысячи электромобилей, которые не успели пройти оформление по льготной ставке.
Корреспонденты агентства Kazinform ранее побывали на границе с Китаем, чтобы выяснить, есть ли дефицит, и как обстоят дела с поставками машин из соседней страны.