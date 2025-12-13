Льготу на ввоз электрокаров продлили трем странам ЕАЭС: Казахстан вне списка

На заседании Евразийского межправительственного совета 11 декабря главы правительств договорились, что в 2026 году льгота на беспошлинный ввоз электромобилей будет предоставлена Армении, Беларуси и Кыргызстану. Казахстан в этот список не вошел.

Согласно данным пресс-службы ЕАЭС, в 2026 году Беларусь сможет беспошлинно ввезти до 20 тысяч «чистых электричек» (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС). Армения и Кыргызстан получат возможность ввезти по 15 тысяч электромобилей и «последовательных гибридов» (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС).

При этом льгота распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории этих трех стран. Электромобили, ввезенные по льготе, запрещено передавать в пользование или собственность гражданам Казахстана или России. Для гибридов аналогичный запрет действует и в отношении граждан Беларуси.

Между тем СМИ сообщают, что вопрос о выделении новых квот для Казахстана на 2026 год будет рассмотрен дополнительно — предположительно на следующем заседании Комиссии ЕЭК.

Напомним, в середине октября Комитет государственных доходов объявил, что казахстанская квота на 15 тысяч беспошлинных электромобилей полностью исчерпана. С этого момента оформление машин производится на общих основаниях — с оплатой всех предусмотренных налогов и сборов.

Тем временем в соцсетях распространились сообщения о том, что на границе с Китаем якобы «застряли» около тысячи электромобилей, которые не успели пройти оформление по льготной ставке.

Корреспонденты агентства Kazinform ранее побывали на границе с Китаем, чтобы выяснить, есть ли дефицит, и как обстоят дела с поставками машин из соседней страны.