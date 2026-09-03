Вокруг земельных паев фермеров в Туркестанской области возник спор

Ряд членов производственного кооператива «Агрофирма Мартобе» в Сайрамском районе были исключены из состава и пожаловались на счет земельных паев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кооператив, расположенный в селе Карасу, зарегистрирован в 2000 году. Основное направление деятельности — растениеводство. Общая площадь земель составляет около 1 тыс. гектаров.

Фермеры утверждают, что 12 ноября 2025 года общее собрание кооператива было проведено с нарушением требований законодательства, по итогам которого был составлен фиктивный протокол. На его основании председателем кооператива зарегистрировали Насируллу Сулейманова. Согласно указанному протоколу, из кооператива исключили 147 членов, а вместо них приняли 222 человека. По словам заявителей, среди них были граждане, не имеющие отношения к деятельности кооператива и даже не знавшие о том, что их зарегистрировали в качестве его членов.

По иску бывшего председателя кооператива Ергали Сугралиева специализированный межрайонный экономический суд Туркестанской области 3 апреля 2026 года признал недействительным протокольное решение общего собрания членов производственного кооператива «Агрофирма Мартобе» от 12 ноября 2025 года.

— Мы — простые люди труда, которые работали в поле под палящим солнцем, выращивали урожай, собирали его и распределяли паевые доли между членами кооператива. В отношении имущества кооператива совершаются незаконные действия, есть риск лишиться своих земельных паев. Нельзя допустить ущемления прав людей, которые десятилетиями трудились здесь, — сказал Ергали Сугралиев.

По информации акимата Сайрамского района, 3 июля 2026 года в отношении Насируллы Сулейманова начато досудебное расследование.

В акимате отметили, что полномочия местного исполнительного органа в отношении внутренней деятельности кооператива ограничены. Вместе с тем проводится проверка по вопросу использования земельного участка площадью 5,77 га, принадлежащего кооперативу и расположенного в Аксукентском сельском округе.

Общественные активисты сообщили в социальных сетях, что на данной территории построен цех по переработке отходов животного происхождения, а также вырыта яма для захоронения павших животных.

— В ходе изучения, проведенного Сайрамским районным отделом земельных отношений, установлено нарушение плодородного слоя почвы, наличие строительных объектов, а также использование земельного участка не по целевому назначению. В настоящее время проводится проверка в отношении данного земельного участка. По ее итогам в соответствии с законодательством будут приняты соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе районного акимата.

О том, почему часть фермеров Туркестанской области осталась без поливной воды, ранее объяснили в Минсельхозе.