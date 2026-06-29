Почему часть фермеров Туркестанской области осталась без поливной воды, объяснили в Минсельхозе

На брифинге в Сенате журналисты попросили прокомментировать ситуацию, при которой, по данным Министерства водных ресурсов, вода подается по заключенным договорам, однако часть фермеров Туркестанской области заявляет, что, несмотря на оформление договоров, поливная вода к ним не поступила.

— Я не буду переводить вопрос на Министерство водных ресурсов. Отвечу на ваш вопрос. Был договор или нет, это легко проверяется, потому что с этого года все договоры на водопользование Министерством водных ресурсов и его подведомственной организацией «Казводхоз» заключаются только в электронном формате. Бумажный формат исключен в целях наведения порядка в этой сфере, — сказал Азат Султанов.

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По его словам, в этом году структуру посевных площадей Министерство с акиматами определяли только на основании прогноза поступления водных ресурсов, который предоставляет Министерство водных ресурсов и ирригации.

— Это делается исходя из трансграничной водной политики и природно-климатических условий, которые влияют на накопление воды. Соответственно, была сформирована структура посевных площадей, и, в соответствии с поручением Главы государства, мы существенно сократили площади посевов риса. Потому что в прошлом году как раз по Кызылординской и Туркестанской областям при производстве риса наблюдались проблемы, — отметил вице-министр.

Он уточнил, что в Кызылординской области площадь рисовых полей сократили более чем на 10 тысяч гектаров — до 70 тысяч гектаров. В Туркестанской области площади посевов риса уменьшили с 9 тысяч до 3,5 тысячи гектаров.

По словам Азата Султанова, еще до начала посевной кампании сельхозпроизводителей заранее предупредили о новых условиях водоснабжения.

— Для того, чтобы это не стало шоком и неожиданностью, перед началом посевной кампании под председательством курирующего заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, с участием министров сельского хозяйства и водных ресурсов, в каждой из южных областей были проведены встречи с сельхозтоваропроизводителями. Там как раз была доведена эта структура. Их предупредили, что все посевы, которые будут произведены без соответствующего договора, не будут обеспечиваться водой. В этой связи мы считаем, что данные посевы были осуществлены вне плана, и, соответственно, обязательств и каких-либо гарантий по обеспечению водой нет, — заявил он.

Отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе этих хозяйств, вице-министр сообщил, что окончательное решение находится в компетенции Министерства водных ресурсов.

— Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении Министерства водных ресурсов. Мы с ними находимся в тесном контакте. Но, опять же, есть государственная политика, направленная на регулирование данных проблем. Кроме того, сейчас ведется большая борьба с так называемым черным рынком воды, когда незаконная подача воды, не урегулированная договорами, приводила к очень серьезным последствиям, в том числе и для самих сельхозтоваропроизводителей, — добавил Азат Султанов.

По данным вице-министра, в сложившейся ситуации оказались около 35 фермеров Туркестанской области. Общая площадь затронутых посевов составляет порядка 600 гектаров.

Ранее фермеры в Туркестанской области обвинили искусственные дожди в гибели урожая дынь.