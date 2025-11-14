РУ
    04:36, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Военный самолет Су-30 разбился в России, есть погибшие

    Вечером 13 ноября в Карелии потерпел крушение самолет Су-30. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Военный самолет Су-30 разбился в России, есть погибшие
    Фото: ТАСС

    По данным ведомства, инцидент произошел около 19:00 по московскому времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Оба члена экипажа погибли.

    Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

    — Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь, — написал он в своем Telegram-канале.

    По информации Минобороны, среди местных жителей пострадавших нет, так как падение произошло в лесном массиве, вдали от населенных пунктов.

    Ранее сообщалось, что турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном.

    Позже Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении самолета в Грузии.

    Жанар Альжанова
