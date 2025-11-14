Военный самолет Су-30 разбился в России, есть погибшие

По данным ведомства, инцидент произошел около 19:00 по московскому времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Оба члена экипажа погибли.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь, — написал он в своем Telegram-канале.

По информации Минобороны, среди местных жителей пострадавших нет, так как падение произошло в лесном массиве, вдали от населенных пунктов.

