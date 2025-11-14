Военный самолет Су-30 разбился в России, есть погибшие
Вечером 13 ноября в Карелии потерпел крушение самолет Су-30. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, инцидент произошел около 19:00 по московскому времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Оба члена экипажа погибли.
Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь, — написал он в своем Telegram-канале.
По информации Минобороны, среди местных жителей пострадавших нет, так как падение произошло в лесном массиве, вдали от населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном.
Позже Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении самолета в Грузии.