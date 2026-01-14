Военные летчики начали учебно-тренировочные полеты в Казахстане

В 2025 году общий налет экипажей превысил 12 тысяч часов, и эта цифра продолжает ежегодно расти.

Учебные мероприятия направлены на повышение уровня подготовки летных экипажей, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения. Программа включает занятия на тренажерах, проверку соблюдения мер безопасности, отработку действий в нештатных ситуациях, контроль готовности летного состава, групп руководства полетами и авиационной техники.

В ходе полетов экипажи осваивают современные способы ведения воздушного боя, отрабатывают нанесение авиационных ударов по наземным и морским целям. Особое внимание уделяется задачам воздушной разведки и применению средств радиоэлектронной борьбы.

— Это позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности и своевременно внедрять новые тактические приемы в повседневную практику, — отметил начальник штаба войсковой части 19132 подполковник Тимур Сандыбаев.

Летные экипажи также выполняют задачи по перевозке и высадке десанта на оборудованные и необорудованные площадки, эвакуации условно раненых, поисково-спасательному обеспечению, транспортировке различных грузов, в том числе на внешней подвеске. Качество выполнения заданий контролируют инструкторы на основе данных объективного контроля.

Полетные задания выполняются в сложных метеоусловиях — при ограниченной видимости, осадках и резких перепадах температур. В горной местности полеты осложняются изменчивыми ветровыми потоками и атмосферным давлением, над водной поверхностью — отсутствием визуальных ориентиров.

В темное время суток летчики используют приборы ночного видения, а при отработке скрытных действий выполняют полеты с выключенными бортовыми огнями. В Силах воздушной обороны отмечают устойчивую тенденцию к ежегодному увеличению времени, отводимого на боевую подготовку авиационных частей.

