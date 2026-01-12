РУ
    14:17, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Министр обороны проверил воинские части в Кызылординской области

    Министр обороны Даурен Косанов с рабочей поездкой посетил Кызылординскую область, где ознакомился с деятельностью органов военного управления и состоянием воинских частей региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на МО РК.

    Министр обороны проверил воинские части и органы управления в Кызылординской области
    Фото: МО РК

    В областной бригаде территориальной обороны он заслушал доклад командира о текущей обстановке, проверил работу штаба войсковой части 99215, а также условия размещения и питания личного состава.

    В департаменте и городском управлении по делам обороны министру доложили об итогах осеннего призыва, проведённого совместно с местными исполнительными органами, и ходе подготовки военнослужащих запаса. Особое внимание было уделено обновлённым зданиям военных учреждений, где завершён текущий ремонт.

    В войсковой части 66597 глава оборонного ведомства оценил работу штаба, посетил казарму и столовую, побеседовал с солдатами, а также ознакомился с социально-бытовыми условиями военнослужащих.

    Министр обороны проверил воинские части в Кызылординской области
    Фото: МО РК

    Отдельный акцент был сделан на состоянии склада ракетно-артиллерийского вооружения и парка боевых машин отдельного разведывательного полка.

    По итогам поездки министр обороны дал конкретные поручения, направленные на повышение боеготовности и боеспособности подразделений, улучшение условий службы и поддержание высокого морального духа личного состава.

    Министр обороны проверил воинские части в Кызылординской области
    Фото: МО РК

    Ранее в Министерстве обороны РК сообщили, что информация о якобы закрытии воздушного пространства над Алматы в связи с действиями военных, а также о введении военного положения, не соответствует действительности.

    Теги:
    Военные Армия Регионы Казахстана Кызылординская область Минобороны РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
