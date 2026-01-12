Минобороны опровергло сообщения о закрытии неба над Алматы

В ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений на использование воздушного пространства, вводимых Минобороны, не устанавливалось.

— Использование воздушного пространства осуществляется уполномоченными органами в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Распространяемая в социальных сетях информация не имеет под собой фактических оснований, — отметили в министерстве.

Ранее пользователи Сети сообщали о задержках авиарейсов в аэропорту Алматы в ночь с 11 на 12 января, а также распространяли сведения о якобы развороте одного из самолетов «из-за военных действий».

В пресс-службе аэропорта эти данные опровергли, отметив, что задержки рейсов были связаны с производственными и операционными причинами и носили штатный характер.