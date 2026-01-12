Задержки рейсов объяснили в аэропорту Алматы

В ночь с 11 на 12 января в Алматы пользователи Сети отмечали о задержках вылетов из аэропорта Алматы. Вместе с тем, распространилась информация о том, что один из самолетов якобы был развернут обратно «из-за военных действий» в аэропорту.

В пресс-службе воздушной гавани такую информацию опровергли.

– Международный аэропорт Алматы работал и продолжает работать в штатном режиме. Воздушное пространство города Алматы закрыто не было. Информация о военном положении/действиях не соответствует действительности. По всем остальным вопросам просим обращаться в соответствующие уполномоченные органы, – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

