    12:02, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Задержки рейсов объяснили в аэропорту Алматы

    В международном аэропорту Алматы отреагировали на сообщения о «военном положении», передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В ночь с 11 на 12 января в Алматы пользователи Сети отмечали о задержках вылетов из аэропорта Алматы. Вместе с тем, распространилась информация о том, что один из самолетов якобы был развернут обратно «из-за военных действий» в аэропорту.

    В пресс-службе воздушной гавани такую информацию опровергли.

    – Международный аэропорт Алматы работал и продолжает работать в штатном режиме. Воздушное пространство города Алматы закрыто не было. Информация о военном положении/действиях не соответствует действительности. По всем остальным вопросам просим обращаться в соответствующие уполномоченные органы, – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

    Напомним, в Туркестане продолжаются переговоры о передаче международного аэропорта в доверительное управление. 

