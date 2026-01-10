Аэропорт Туркестана и инвестор: что известно о переговорах по доверительному управлению

Речь идет о возможной передаче аэропорта в доверительное управление компании Alpha Sky — казахстанскому оператору, работающему в сфере грузовых авиаперевозок. При этом подчеркивается, что рассматриваемый формат не предусматривает права выкупа объекта.

— Акимат Туркестанской области сохраняет право собственности на аэропорт и совместно с инвестором намерен работать над развитием инфраструктуры и повышением качества обслуживания пассажиров, — сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В ведомстве уточнили, что дополнительная информация об условиях соглашения появится после завершения переговоров. Пока стороны продолжают обсуждение возможных параметров сотрудничества.

Передать международный аэропорт Туркестана в доверительное управление сроком на 10 лет планировалось до конца 2025 года. Основными целями назывались увеличение пассажиропотока, развитие грузовых перевозок и повышение туристической привлекательности региона.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

На будущего управляющего предполагалось возложить ряд конкретных задач, включая запуск новых авианаправлений, рост объемов перевозок и вывод аэропорта на самоокупаемость в течение трех лет.

Интерес к управлению аэропортом в разное время проявляли как казахстанские, так и зарубежные компании, в числе которых Qazaq Air, Fly Arystan, Alpha Sky, Turkish Cargo, MNG, ASL Airlines и Sovico Group.

Первоначально меморандум о сотрудничестве был подписан с вьетнамской Sovico Group, однако стороны не смогли согласовать условия, и инвестор отказался от участия в проекте.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Напомним, международный аэропорт Туркестана был открыт в 2020 году и находится в коммунальной собственности областного акимата.

При этом объект остается убыточным, текущие расходы не покрываются за счет существующего пассажиропотока и объемов грузооборота.

Аэропорт обслуживает регулярные рейсы по четырем международным и семи внутренним направлениям. Полеты выполняют авиакомпании Turkish Airlines, SCAT, Fly Arystan, Qazaq Air, Wizz Air Abu Dhabi и Jazeera Airways.

С января также возобновлены авиарейсы по маршруту Уральск — Туркестан.