Возобновляются авиарейсы из Уральска в Туркестан

Как сообщила пресс-служба ТОО «Международный аэропорт Уральска», рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам.

Полеты в духовную столицу нашей страны будет выполнять авиакомпания «SCAT». Рейсы запланированы до завершения осенне-зимней навигации.

— Одной из главных целей для нас является увеличение количества прямых рейсов по направлениям, пользующимся внутренним спросом. Бесспорно, один из них — рейс в Туркестан, — сказал генеральный директор аэропорта Дамир Самигуллин.

Ранее сообщалось, что прекращено авиасообщение авиарейсы по маршруту Уральск — Атырау.



