21:45, 01 Январь 2026 | GMT +5
Возобновляются авиарейсы из Уральска в Туркестан
С 3 января из международного аэропорта имени Маншук Маметовой города Уральска начнут летать самолеты в Туркестан, передает корреспондент агентства Kazіnform.
Как сообщила пресс-служба ТОО «Международный аэропорт Уральска», рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам.
Полеты в духовную столицу нашей страны будет выполнять авиакомпания «SCAT». Рейсы запланированы до завершения осенне-зимней навигации.
— Одной из главных целей для нас является увеличение количества прямых рейсов по направлениям, пользующимся внутренним спросом. Бесспорно, один из них — рейс в Туркестан, — сказал генеральный директор аэропорта Дамир Самигуллин.
Ранее сообщалось, что прекращено авиасообщение авиарейсы по маршруту Уральск — Атырау.