    21:45, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Возобновляются авиарейсы из Уральска в Туркестан

    С 3 января из международного аэропорта имени Маншук Маметовой города Уральска начнут летать самолеты в Туркестан, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    аэропорт, самолет, SCAT, рейс, вылет, задержка рейса, метель, отмена рейса, әуежай, қар, рейстің кешігуі, рейсті тоқтату
    Фото: Kazinform

    Как сообщила пресс-служба ТОО «Международный аэропорт Уральска», рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. 

    Полеты в духовную столицу нашей страны будет выполнять авиакомпания «SCAT». Рейсы запланированы до завершения осенне-зимней навигации. 

    — Одной из главных целей для нас является увеличение количества прямых рейсов по направлениям, пользующимся внутренним спросом. Бесспорно, один из них — рейс в Туркестан, — сказал генеральный директор аэропорта Дамир Самигуллин.

    Ранее сообщалось, что прекращено авиасообщение авиарейсы по маршруту Уральск — Атырау.

    Теги:
    Самолет Уральск Авиация Туркестан
