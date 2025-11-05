РУ
    16:10, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Авиарейс из Атырау в Уральск закрыли

    С 1 ноября прекращено авиасообщение по маршруту Атырау — Уральск. В связи с этим корреспондент агентства Kazinform направил специальный запрос в ТОО «Международный аэропорт Уральск».

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, от авиакомпании Qazaq Air поступило сообщение о том, что регулярные рейсы по маршруту Атырау-Уральск будут приостановлены с 1 ноября по 28 марта.

    — Данный рейс летал четыре раза в неделю. Авиакомпания не назвала причину остановки. Также был закрыт рейс Атырау — Актобе, — сообщили в ведомстве. 
    В настоящее время из Уральска курсируют авиарейсы в Астану, Алматы, Актау и Караганду.

    Ранее мы писали о том, что в международном аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов, преимущественно на прибытие. 

    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
