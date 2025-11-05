16:10, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Авиарейс из Атырау в Уральск закрыли
С 1 ноября прекращено авиасообщение по маршруту Атырау — Уральск. В связи с этим корреспондент агентства Kazinform направил специальный запрос в ТОО «Международный аэропорт Уральск».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, от авиакомпании Qazaq Air поступило сообщение о том, что регулярные рейсы по маршруту Атырау-Уральск будут приостановлены с 1 ноября по 28 марта.
— Данный рейс летал четыре раза в неделю. Авиакомпания не назвала причину остановки. Также был закрыт рейс Атырау — Актобе, — сообщили в ведомстве.
В настоящее время из Уральска курсируют авиарейсы в Астану, Алматы, Актау и Караганду.
