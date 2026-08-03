Военная техника появится на трассах и железной дороге в Казахстане — с чем это связано

В августе и сентябре по территории Казахстана будут перемещать военную технику, вооружение и личный состав. В Министерстве обороны сообщили, что переброска связана с подготовкой учения «Батыл тойтарыс — 2026» и призвали граждан сохранять спокойствие, передает агентство Kazinform.

В рамках подготовки и проведения стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс — 2026» в августе и сентябре текущего года на территории Республики Казахстан будет осуществляться перемещение вооружения, военной техники и личного состава к районам проведения мероприятий боевой подготовки.

Переброска войск будет осуществляться комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования, а также с использованием фронтовой и армейской авиации.

Учение «Батыл тойтарыс — 2026» носит комплексный характер, охватывает учебные полигоны на всей территории страны и направлено на проверку готовности Вооруженных Сил к выполнению задач в современных условиях. В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения войск и организации межвидового взаимодействия в едином оперативном пространстве на суше, в воздушном пространстве, на море и в киберпространстве.

Проводимые мероприятия являются плановыми и направлены на совершенствование боевой выучки войск, повышение уровня взаимодействия органов военного управления, видов, родов войск и специальных войск, а также отработку современных форм и способов применения Вооруженных Сил.

— В этой связи просим граждан и представителей средств массовой информации сохранять спокойствие, руководствоваться исключительно официальной информацией и не распространять непроверенные сведения. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных сведений влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — отметили в Министерстве обороны РК.

Ранее Минобороны Казахстана запустило портал цифровой подготовки командиров подразделений.