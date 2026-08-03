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    Минобороны Казахстана запустило портал цифровой подготовки командиров подразделений

    В Министерстве обороны Республики Казахстан запущен новый портал «Цифровая подготовка командиров подразделений», разработанный специалистами Департамента информационных технологий по поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова, передает Kazinform.

    Минобороны Казахстана запустило портал цифровой подготовки командиров подразделений
    Фото: Министерство обороны РК

    Инициатива реализована в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта.

    Портал размещен в закрытом сегменте сети Министерства обороны и предназначен для повышения цифровых компетенций командного состава.

    Минобороны Казахстана запустило портал цифровой подготовки командиров подразделений
    Фото: Министерство обороны Казахстана

    На платформе представлены учебные материалы по автоматизированным системам управления войсками и ресурсами, технологиям искусственного интеллекта в военной сфере, а также вопросам построения и функционирования локальных вычислительных сетей.

    Как отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, современный командир должен не только обладать цифровыми знаниями, но и быть проводником технологических изменений, обеспечивая эффективное внедрение новых цифровых инструментов в деятельность подразделений.

    Согласно новым требованиям, кандидаты на должности командиров воинских частей и учреждений обязаны пройти онлайн-тестирование на портале. Итоги проверки будут учитываться руководством Министерства обороны при рассмотрении кандидатур.

    В ведомстве подчеркнули, что внедрение цифровой подготовки позволит повысить эффективность управления, ускорить принятие решений, улучшить качество планирования и контроля, а также обеспечить готовность подразделений к выполнению задач в условиях цифровой трансформации.

    Минобороны Казахстана запустило портал цифровой подготовки командиров подразделений
    Фото: Министерство обороны РК

    — В настоящее время во всех органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил организованы занятия по повышению цифровой грамотности, освоению автоматизированных систем управления, технологий искусственного интеллекта, современных средств обработки и анализа данных, защищенных информационно-коммуникационных технологий и цифровых инструментов управления подразделениями, — отметили в Минобороны.

    Как сообщалось ранее, первых офицеров по кибербезопасности подготовили в Вооруженных силах Казахстана.

    Армия Правительство РК Минобороны РК Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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