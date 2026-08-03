Минобороны Казахстана запустило портал цифровой подготовки командиров подразделений

В Министерстве обороны Республики Казахстан запущен новый портал «Цифровая подготовка командиров подразделений», разработанный специалистами Департамента информационных технологий по поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова, передает Kazinform.

Инициатива реализована в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Портал размещен в закрытом сегменте сети Министерства обороны и предназначен для повышения цифровых компетенций командного состава.

Фото: Министерство обороны Казахстана

На платформе представлены учебные материалы по автоматизированным системам управления войсками и ресурсами, технологиям искусственного интеллекта в военной сфере, а также вопросам построения и функционирования локальных вычислительных сетей.

Как отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, современный командир должен не только обладать цифровыми знаниями, но и быть проводником технологических изменений, обеспечивая эффективное внедрение новых цифровых инструментов в деятельность подразделений.

Согласно новым требованиям, кандидаты на должности командиров воинских частей и учреждений обязаны пройти онлайн-тестирование на портале. Итоги проверки будут учитываться руководством Министерства обороны при рассмотрении кандидатур.

В ведомстве подчеркнули, что внедрение цифровой подготовки позволит повысить эффективность управления, ускорить принятие решений, улучшить качество планирования и контроля, а также обеспечить готовность подразделений к выполнению задач в условиях цифровой трансформации.

Фото: Министерство обороны РК

— В настоящее время во всех органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил организованы занятия по повышению цифровой грамотности, освоению автоматизированных систем управления, технологий искусственного интеллекта, современных средств обработки и анализа данных, защищенных информационно-коммуникационных технологий и цифровых инструментов управления подразделениями, — отметили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, первых офицеров по кибербезопасности подготовили в Вооруженных силах Казахстана.