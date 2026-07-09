Первых офицеров по кибербезопасности подготовили в Вооруженных силах Казахстана

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи подготовили более 170 офицеров и сержантов запаса, среди которых — первый в истории Вооруженных сил РК выпуск по специальности «Кибербезопасность», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

Торжественным завершением обучения стала церемония принятия Военной присяги, в которой приняли участие студенты ведущих гражданских вузов, успешно освоившие программы военной подготовки.

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Подготовка проводилась без отрыва от основного обучения и включала теоретические занятия, практическую подготовку и военно-учебную практику. Будущие офицеры запаса по специальности «Кибербезопасность» отрабатывали вопросы защиты информационных систем и противодействия кибератакам, а сержанты запаса по специальности «Связь» осваивали развертывание и эксплуатацию современных средств связи.

— Современные Вооруженные силы нуждаются в специалистах, способных эффективно работать в высокотехнологичной среде. Поэтому при подготовке офицеров и сержантов запаса особое внимание уделяется не только теоретической базе, но и практической отработке задач, с которыми военнослужащие могут столкнуться в реальных условиях. Подготовка по направлениям кибербезопасности и связи позволяет формировать специалистов, востребованных в условиях стремительного развития цифровых технологий, — отметил методист отдела академической мобильности ВИИРЭиС, майор Жанарбек Керимкулов.

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Одним из первых выпускников новой военно-учетной специальности «Кибербезопасность» стал студент Алматинского технологического университета Азамат Набиев.

— Обучение дало нам не только профессиональные знания, но и понимание высокой ответственности, которую несет военный специалист. Мы научились работать в команде, принимать решения в сложных условиях и применять полученные знания на практике. Принятие Военной присяги стало подтверждением нашей готовности служить Родине и использовать приобретенные компетенции в интересах обеспечения ее безопасности, — подчеркнул он.

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи продолжает расширять перечень военно-учетных специальностей с учетом современных требований к обеспечению обороноспособности государства. С 2025 года в институте реализуется подготовка офицеров запаса по специальности противовоздушной обороны. В условиях широкого применения беспилотных летательных аппаратов такие специалисты будут играть важную роль в защите воздушного пространства страны.

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

С начала реализации программ военной подготовки в институте подготовлено более 190 офицеров и сержантов запаса по современным военно-учетным специальностям. Их подготовка осуществляется в интересах Вооруженных сил Республики Казахстан с учетом развития современных технологий и изменения характера вооруженной борьбы.