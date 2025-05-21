Военная подготовка и миротворчество - замминистра обороны Великобритании рассказал о связях с Казахстаном

- Это Ваш первый визит в Центральную Азию. Могли бы Вы поделиться своими впечатлениями о регионе и оценить перспективы сотрудничества в области обороны?

- Да, это мой первый визит сюда как представителя министерства обороны Великобритании и нового правительства. Для меня большая честь посетить Казахстан. Казахстан — это очень важная страна в этом регионе, и я глубоко впечатлен красотой страны. Гостеприимство казахского народа просто невероятно - меня встретили очень тепло, за что я благодарен. Я собираюсь вернуться сюда с женой в качестве туриста.

Что касается нашего сотрудничества, то оно уже активно развивается между Великобританией и Казахстаном. Мы с большим уважением относимся к позиции Казахстана. Это сильная, независимая страна, которая принимает собственные решения, гордая нация, и мы будем сотрудничать с Казахстаном, как с равным партнером, стремясь достичь целей, которые важны для обеих сторон.

На сегодняшний день наше взаимодействие в первую очередь касается военной подготовки и образовательных программ. Многие предложения по профессиональной военной подготовке в Великобритании были восприняты с большим интересом. Программы размещения Казахстана в рамках Kazcent - Центра миротворческих операций показали хорошие результаты, и мы рассматриваем возможность расширения и развития этого сотрудничества. Это поистине выдающийся проект, и Казахстан демонстрирует на его примере свою активную миротворческую позицию.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Я знаю, что ваш Президент придает большое значение миротворческой роли своей страны. Мы наблюдали тренировки, которые проводятся, а также первые независимые миссии, когда военнослужащие Казахстана были направлены на Голанские высоты и успешно выполняли там задачи.

Наша Британская консультативно-учебная военная группа, которая базируется в Чехии, также внесла значительный вклад. Недавно мы вручили сертификаты 21 кадету и офицеру, успешно завершившим курс подготовки — это еще одно подтверждение прочности нашего партнерства. Это то, чем Казахстан по праву может гордиться, поскольку центр наглядно демонстрирует миротворческий потенциал страны. Мы же, в свою очередь, гордимся тем, что являемся частью этого сотрудничества.

- В рамках Вашего визита в Казахстан планируется ли усиление какого-либо конкретного направления сотрудничества, помимо уже упомянутого?

- Да, я считаю, что подготовка кадров — это действительно важное направление. Военная подготовка, образование, совместные учения и взаимодействие — всё это имеет большой потенциал для развития. Мы готовы сотрудничать с Казахстаном в тех формах, которые страна сочтёт полезными. У нас есть собственный опыт в этих сферах, и, если мы можем быть полезны, и Казахстан заинтересован в нашем участии — конечно, мы готовы помочь.

- Как бы Вы охарактеризовали текущие приоритеты оборонной политики Великобритании в условиях всё более многополярного мира?

- Разумеется, для нас есть несколько ключевых регионов в мире. В частности, в приоритете ситуация вокруг Украины. Также мы участвуем в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном, в диалоге по вопросам Израиля, Газы и Палестины.

У нас действует принцип «NATO» — в первую очередь, но не исключительно «NATO». Это означает, что Европа остаётся нашим приоритетом, но при этом наша оборонная политика не ограничивается только европейским направлением. Казахстан — очень важная страна, и мы заинтересованы в том, чтобы работать вместе для достижения общих целей, поддержания стабильности и мира. И делать это в партнёрстве с Казахстаном.

Именно поэтому мы ранее провели переговоры с заместителем министра обороны, посетили МИД Казахстана и встретились с представителями международного комитета по обороне в Мажилисе, чтобы ещё раз обсудить возможности установления и развития партнёрских отношений. Наш приоритет — те конкретные примеры, о которых я упомянул выше.

Помимо этого, для нас важно сотрудничать со странами, которые играют значимую роль и с которыми мы можем действовать сообща. Казахстан — это страна, демонстрирующая рост и развитие, и, как подчеркнул Президент, стремится быть сторонником мира, участвовать в миротворческих инициативах там, где это возможно. Мы рады работать с Казахстаном в этом направлении.

- Как отметил наш Президент, мы страна средней державы. Учитывая международную политику, как Вы оцениваете дальнейшее сотрудничество?



- Мы рассматриваем Казахстан, как важную страну и важного партнёра для нас. Мы — очень хорошие друзья, у нас тесное сотрудничество, и нам нужно работать над тем, как развивать его дальше.

Казахстанцы могут гордиться своим Президентом, и они могут гордиться тем, как страна ведёт себя на мировой арене. Миротворческая деятельность Казахстана служит примером для многих стран мира.

Фото: Agibay Ayapbergenov / Kazinform

- В условиях растущего давления на оборонные бюджеты во всем мире, как Великобритания балансирует между бюджетными ограничениями и необходимостью модернизации вооруженных сил?

- Что касается Великобритании, мы значительно увеличили бюджет и продолжим увеличение в течение следующих двух лет.

Кроме того, речь идет не только о размере бюджета, но и о том, как и на что мы его тратим. У нас есть обзор оборонных расходов, который определяет, где мы должны расходовать эти средства, какое оборудование следует закупать и сколько солдат нам потребуется. Также мы учитываем, как мы будем работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить нас необходимым оборудованием и возможностями. Речь идет не только об увеличении финансовых средств, но и о необходимых реформах.

- Могли бы Вы описать направление будущего сотрудничества между нашими странами?

- Думаю, в первую очередь мы можем усилить сотрудничество в военной подготовке и образовании. Мы уже обсуждали, как можно расширить программу обмена офицерами. Вооружённые силы Казахстана в прошлом году приняли участие в международных военных учениях Cambrian Patrol, организуемых Британской армией в Уэльсе, и выступили очень достойно. Команды со всего мира приезжают туда, и казахстанская команда за последние пару лет завоевала бронзовую медаль.

Кроме того, мы рассматриваем возможность расширения сотрудничества в области миротворчества.

Также стоит отметить, что самолёт A400M, приобретённый Казахстаном у нас, уже использовался для доставки снабжения на Голанские высоты в рамках миротворческой операции. Мы изучаем, как ещё можно технически поддержать эту миссию, возможно, предоставить другое оборудование, которое поможет в миротворческой деятельности, которую ведёт Казахстан.

Я думаю, особенно для молодёжи, важен обмен культурным опытом между нами, чтобы повысить взаимное понимание. Мир сложный и полон вызовов, поэтому, я уверен, что это было бы действительно полезно. Как я уже говорил, я знаю, что казахстанцы очень гордятся своей страной, и они имеют полное право на это.