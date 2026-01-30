Водосбережение, ограничение посевов риса и строительство водохранилищ: Канат Бозумбаев посетил Алматинскую область

В совещании приняли участие аким области Марат Султангазиев, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, представители министерства национальной экономики, партии «Amanat», а также сельхозтоваропроизводители региона.



Были обсуждены меры по обеспечению стабильного прохождения вегетационного периода, внедрению водосберегающих технологий, диверсификации структуры посевов, цифровизации учета и распределения водных ресурсов, совершенствованию тарифной политики и пресечению незаконного водозабора.

Министерством водных ресурсов и ирригации совместно с Генеральной прокуратурой разработана Дорожная карта по борьбе с «черным рынком» воды.

В рамках Дорожной карты будут созданы межведомственные рабочие группы на республиканском и региональных уровнях. Документ включает такие меры, как разбор выявленных нарушений, внедрение инструментов цифрового мониторинга, организация проверок и рейдов, а также антикоррупционные мероприятия для выявления и профилактики нарушений со стороны должностных лиц и водохозяйственных организаций.

Отдельное внимание вице-премьер поручил уделить пресечению незаконного забора воды из Куртинского водохранилища.

Для обеспечения устойчивого водопользования в поливной период предусмотрены меры по диверсификации сельскохозяйственных культур. Согласно плану на 2026 год, общая площадь посева риса в Алматинской области не должна превышать 5,8 тыс. гектаров.

В целях соблюдения установленных лимитов приняты правила пользования поливной водой, предусматривающие увеличение тарифов в случае потребления воды свыше удельной нормы, самовольной замены выращиваемых культур и забора воды без соответствующего договора.

Фото: Правительство РК

— Нехватка поливной воды негативно влияет на развитие экономики страны. В связи с чем особенно актуальны вопросы повышения эффективности использования водных ресурсов. Акимат должен уделить особое внимание диверсификации структуры посевов и внедрению засухоустойчивых культур. Площадь посевов риса нужно привести в соответствие с утвержденными Министерством сельского хозяйства индикаторами. Одним из факторов, облегчивших прохождение непростого вегетационного периода в прошлом году, стало внедрение водосберегающих технологий. Как отметил Глава государства во время рабочего визита в Акмолинскую область, более 50% водных ресурсов уходит в землю. Это усложняет переговоры по распределению трансграничных вод с соседними странами, которые используют современные системы. В ближайшие 3-4 года нужно основательно заняться этим вопросом, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

К 2030 году водосберегающими системами полива планируется охватить 1,3 млн га орошаемых земель Казахстана, индикатор по Алматинской области — 186,6 тыс. га. Для достижения данных показателей на 2026–2028 годы в рамках трансфертов общего характера на поддержку внедрения водосберегающих технологий и субсидирования стоимости поливной воды предусмотрено 228,2 млрд тенге по республике. Это в 4 раза больше, чем в предыдущий трехлетний период. Из них для Алматинской области утверждено 27,6 млрд тенге.

В рамках Комплексного плана развития водной отрасли до 2028 года Министерством водных ресурсов и ирригации разрабатывается проект по реконструкции Бартогайского водохранилища. Также запланировано строительство группового водопровода и четырех магистральных каналов общей протяженностью 270 км. Проводятся работы по реконструкции участков Большого Алматинского канала, которые будут полностью завершены в этом году.

Местными исполнительными органами готовится проектно-сметная документация на строительство водохранилищ «Сункар» и «Тегермен». Также предусмотрен капитальный ремонт четырех водохранилищ и многофакторные обследования 74-х гидротехнических сооружений.

Вице-премьер поручил акимату области взять реализацию данных проектов на особый контроль и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов в срок.

Фото: Правительство РК

В рамках сотрудничества с Исламским банком развития планируется реализация проектов по реконструкции оросительных сетей в Енбекшиказахском, Балхашском, Уйгурском и Райымбекском районах. Общая протяженность объектов составляет более 550 км. Реализация проектов обеспечит гарантированное водообеспечение более 34 тыс. га сельскохозяйственных земель, что станет важным вкладом в развитие агропромышленного комплекса региона и повышение его климатической устойчивости.

Отдельным вопросом рассмотрен ход реализации программы «Ауыл аманаты». В текущем году на развитие сельского предпринимательства в Алматинской области будет выделено 10,8 млрд тенге.

По словам заместителя акима области Бакытнура Бакытулы программа уже демонстрирует ощутимый социально-экономический эффект: средний доход сельского населения вырос на 23%, а продукция отдельных предпринимателей поставляется в другие регионы и на экспортные рынки.



За последние три года в рамках программы профинансировано 1436 проектов, создано 90 кооперативов и 1616 новых рабочих мест.



Сегодня 81% населения Алматинской области проживает в сельской местности. Канат Бозумбаев подчеркнул необходимость создания устойчивых источников дохода, рабочих мест и условий для развития малого бизнеса на селе.



Контроль за качественным исполнением программы «Ауыл аманаты» в регионе возложен на министерство национальной экономики.