Водохранилища Казахстана сбрасывают воду для предотвращения паводков

На 30 марта ситуация выглядит следующим образом:

В Акмолинской области из Селетинского водохранилища сбрасывается 16,74 м³ воды в секунду, из Чаглинского водохранилища — 16,67 м³ в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 1 м³ воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,3 м³ воды в секунду. Сейчас данные объекты наполнены, в среднем, на 37%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 421 м³ воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 315 м³ в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 661 м³ воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 6 м³ воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 7 м³ воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ — по 2 м³ воды в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского и Самаркандского водохранилищ сбрасывается по 3 м³ воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 м³ воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается 3 м³ воды в секунду.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 15,8 м³ воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 28,16 м³ воды в секунду.

Ранее сообщалось, что в реках СКО зафиксирован резкий подъем уровня воды.