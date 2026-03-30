    13:41, 30 Март 2026 | GMT +5

    Водохранилища Казахстана сбрасывают воду для предотвращения паводков

    Для предотвращения паводков Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ по всей территории северных, западных, восточных и центральных областей страны, передает агентство Kazinform.

    Фото: Минводы и ирригации РК

    На 30 марта ситуация выглядит следующим образом:

    В Акмолинской области из Селетинского водохранилища сбрасывается 16,74 м³ воды в секунду, из Чаглинского водохранилища — 16,67 м³ в секунду.

    В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 1 м³ воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,3 м³ воды в секунду. Сейчас данные объекты наполнены, в среднем, на 37%.

    В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 421 м³ воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 315 м³ в секунду.

    Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 661 м³ воды в секунду.

    В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 6 м³ воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 7 м³ воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ — по 2 м³ воды в секунду.

    В Карагандинской области из Интумакского и Самаркандского водохранилищ сбрасывается по 3 м³ воды в секунду.

    В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 м³ воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается 3 м³ воды в секунду.

    В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 15,8 м³ воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 28,16 м³ воды в секунду.

    Ранее сообщалось, что в реках СКО зафиксирован резкий подъем уровня воды.

    Гульжан Тасмаганбетова
