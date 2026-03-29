телерадиокомплекс президента РК
    15:23, 29 Март 2026 | GMT +5

    Резкий подъем уровня воды зафиксирован в реках СКО

    В Северо-Казахстанской области уровень воды в реке Есиль в районе села Шоптыколь за четыре часа поднялся на 40 сантиметров, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: акимат СКО

    По данным областного филиала РГП «Казгидромет», в связи с потеплением наблюдается интенсивное таяние снега и льда, вследствие чего уровень воды в реках продолжает расти.

    Так, по состоянию на 8.00 утра 29 марта уровень воды в реке Акканбурлык в районе населенного пункта Возвышенка за одни сутки повысился на 85 см, а в районе села Рузаевка река Шарык поднялась на 73 см. Уровень воды в реке Иманбурлык также постепенно повышается. В настоящее время угрозы нет.

    Уровень воды в реке Есиль в районе села Шоптыколь на 8.00 утра составлял 331 см, а спустя четыре часа он увеличился еще на 41 см.

    Реки по-прежнему находятся под ледяным покровом. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в регионе сохранится теплая погода, температура воздуха повысится до +17 С. В связи с этим существует риск подтопления автомобильных дорог.

    Ранее мы сообщали, что почти на метр поднялся уровень воды в реке Жайык в Уральске. 

    Айгуль Эсеналиева
