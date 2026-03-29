Почти на метр поднялся уровень воды в реке Жайык в Уральске

Как сообщил директор филиала по ЗКО РГП «Казгидромет» Тлеген Шапанов, по данным на 08:00 часов 29 марта на гидропосту в городе Уральске уровень воды в реке Жайык за сутки повысился на 95 сантиметров. Уровень достиг 229 сантиметров (опасный уровень — 850 сантиметров).

Вблизи села Жарсуат Борлинского района уровень воды в реке Жайык достиг 343 (+35, опасный уровень — один метр), в селе Мерген Акжайыкского района 350 (+29, 850 см), в селе Январцево Байтерекского района, наоборот, уровень воды в реке снизился на 65 сантиметров, составив 215 сантиметров.

— В притоке реки Жайык — реке Шаган уровень воды продолжает повышаться. В частности, в селе Чувашинское Байтерекского района он составляет 710 см (+69, опасный уровень — 1,3 метра), в селе Мичуринское 454 сантиметра (+110, 1100 см). Уровень воды в реке Дерколь снизился, — сказал Шапанов.

В начале марта сообщалось, что на реках Шаган и Дерколь в ЗКО проводят взрывные работы и распиливают лед.