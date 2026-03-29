    13:46, 29 Март 2026 | GMT +5

    Почти на метр поднялся уровень воды в реке Жайык в Уральске

    На территории Западно-Казахстанской области уровень воды в реках продолжает меняться из-за талых вод, доходя до опасного уровня, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: "Казводхоз" ЗКО

    Как сообщил директор филиала по ЗКО РГП «Казгидромет» Тлеген Шапанов, по данным на 08:00 часов 29 марта на гидропосту в городе Уральске уровень воды в реке Жайык за сутки повысился на 95 сантиметров. Уровень достиг 229 сантиметров (опасный уровень — 850 сантиметров).

    Вблизи села Жарсуат Борлинского района уровень воды в реке Жайык достиг 343 (+35, опасный уровень — один метр), в селе Мерген Акжайыкского района 350 (+29, 850 см), в селе Январцево Байтерекского района, наоборот, уровень воды в реке снизился на 65 сантиметров, составив 215 сантиметров.

    — В притоке реки Жайык — реке Шаган уровень воды продолжает повышаться. В частности, в селе Чувашинское Байтерекского района он составляет 710 см (+69, опасный уровень — 1,3 метра), в селе Мичуринское 454 сантиметра (+110, 1100 см). Уровень воды в реке Дерколь снизился, — сказал Шапанов.

    В начале марта сообщалось, что на реках Шаган и Дерколь в ЗКО проводят взрывные работы и распиливают лед.

    Муратбек Макулбеков
    Автор
