РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:39, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Водный канал может затопить дорогу в Туркестанской области

    В селе Айтеке би, входящем в состав Карасуского сельского округа Сайрамского района, водный канал, расположенный вблизи моста, представляет угрозу автомобильной дороге районного значения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Водный канал в Туркестанской области
    Кадр из видео

    На протяжении последних двух лет водный канал Аксу постепенно смещается в сторону основной автомобильной дороги, размывая прибрежную зону. В результате размыва длина поврежденного участка на сегодняшний день достигла примерно 20 метров.

    В настоящее время расстояние между руслом водного канала и автомобильной дорогой составляет всего три метра. В сложившейся ситуации, особенно в весенний период при увеличении объема воды, существует реальная угроза обрушения дорожного полотна, а также усиления риска паводков.

    В связи с возникшей проблемой аким Сайрамского района Мадияр Оразалиев совместно с руководителями профильных ведомств выехал на опасный участок и на месте ознакомился с текущей обстановкой.

    — Мы планируем изменить направление русла водного канала. В случае подъема воды существует опасность того, что дорога может быть полностью разрушена. Поэтому к решению данного вопроса необходимо приступить уже сейчас. С учетом того, что весной объем воды резко увеличивается, ответственным учреждениям даны конкретные поручения в кратчайшие сроки задействовать специальную технику и оперативно провести работы по приведению русла водного канала в порядок и его восстановлению, — отметил аким района.

    Отметим, что в шести областях Казахстана в ходе подготовки к паводковому периоду проводится очистка и углубление русел рек на участках общей протяженностью 109,5 км. 

    Теги:
    Дороги Туркестанская область Регионы Казахстана Вода
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают