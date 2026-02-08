Водный канал может затопить дорогу в Туркестанской области
В селе Айтеке би, входящем в состав Карасуского сельского округа Сайрамского района, водный канал, расположенный вблизи моста, представляет угрозу автомобильной дороге районного значения, передает корреспондент агентства Kazinform.
На протяжении последних двух лет водный канал Аксу постепенно смещается в сторону основной автомобильной дороги, размывая прибрежную зону. В результате размыва длина поврежденного участка на сегодняшний день достигла примерно 20 метров.
В настоящее время расстояние между руслом водного канала и автомобильной дорогой составляет всего три метра. В сложившейся ситуации, особенно в весенний период при увеличении объема воды, существует реальная угроза обрушения дорожного полотна, а также усиления риска паводков.
В связи с возникшей проблемой аким Сайрамского района Мадияр Оразалиев совместно с руководителями профильных ведомств выехал на опасный участок и на месте ознакомился с текущей обстановкой.
— Мы планируем изменить направление русла водного канала. В случае подъема воды существует опасность того, что дорога может быть полностью разрушена. Поэтому к решению данного вопроса необходимо приступить уже сейчас. С учетом того, что весной объем воды резко увеличивается, ответственным учреждениям даны конкретные поручения в кратчайшие сроки задействовать специальную технику и оперативно провести работы по приведению русла водного канала в порядок и его восстановлению, — отметил аким района.
Отметим, что в шести областях Казахстана в ходе подготовки к паводковому периоду проводится очистка и углубление русел рек на участках общей протяженностью 109,5 км.