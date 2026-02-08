Водный канал может затопить дорогу в Туркестанской области

На протяжении последних двух лет водный канал Аксу постепенно смещается в сторону основной автомобильной дороги, размывая прибрежную зону. В результате размыва длина поврежденного участка на сегодняшний день достигла примерно 20 метров.

В настоящее время расстояние между руслом водного канала и автомобильной дорогой составляет всего три метра. В сложившейся ситуации, особенно в весенний период при увеличении объема воды, существует реальная угроза обрушения дорожного полотна, а также усиления риска паводков.

В связи с возникшей проблемой аким Сайрамского района Мадияр Оразалиев совместно с руководителями профильных ведомств выехал на опасный участок и на месте ознакомился с текущей обстановкой.

— Мы планируем изменить направление русла водного канала. В случае подъема воды существует опасность того, что дорога может быть полностью разрушена. Поэтому к решению данного вопроса необходимо приступить уже сейчас. С учетом того, что весной объем воды резко увеличивается, ответственным учреждениям даны конкретные поручения в кратчайшие сроки задействовать специальную технику и оперативно провести работы по приведению русла водного канала в порядок и его восстановлению, — отметил аким района.

Отметим, что в шести областях Казахстана в ходе подготовки к паводковому периоду проводится очистка и углубление русел рек на участках общей протяженностью 109,5 км.