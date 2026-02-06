Подготовка к весенним паводкам: в Казахстане чистят и углубляют русла рек

На сегодня полностью завершены работы на участках общей длиной 83,7 км девяти рек в области Абай, Акмолинской, Костанайской, Атырауской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

В настоящее время в связи с зимним сезоном временно приостановлена очистка трех рек в Акмолинской и Карагандинской областях на участках общей протяженностью 25,8 км. Полностью завершить все работы планируется до начала весенних паводков.

— Работы проводятся в соответствии с Дорожной картой по санации участков рек близ населенных пунктов на 2025–2027 годы, разработанной Министерством водных ресурсов и ирригации совместно с местными исполнительными органами. Санация позволит обеспечить безопасный пропуск паводковой воды и предотвратить риски подтопления населенных пунктов, — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Напомним, что в регионах Казахстана проводится плановая подготовка к паводковому периоду.