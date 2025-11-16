Водителя с инсультом спасли на трассе в области Абай

Патрульные немедленно начали оказывать первую помощь — провели сердечно-легочную реанимацию и добились того, чтобы сердце снова забилось. Оценив состояние водителя как тяжелое, они решили не терять времени и сами повезли его навстречу скорой. Уже в Семее пострадавшего передали медикам.

Как позже подтвердили врачи, у мужчины случился инсульт. Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейских Азамата Балгабаева, Жаксылака Кожагулова и Жасулана Сарбасова, водителя удалось спасти.

Фото: ДП области Абай

Ранее свыше 30 граждан Узбекистана были спасены на трассе в Павлодарской области.