Водителя с инсультом спасли на трассе в области Абай
На трассе Семей — Павлодар полицейские остановили грузовик, который ехал, виляя. Мужчина за рулем успел только сказать, что ему плохо, и потерял сознание, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП области Абай.
Патрульные немедленно начали оказывать первую помощь — провели сердечно-легочную реанимацию и добились того, чтобы сердце снова забилось. Оценив состояние водителя как тяжелое, они решили не терять времени и сами повезли его навстречу скорой. Уже в Семее пострадавшего передали медикам.
Как позже подтвердили врачи, у мужчины случился инсульт. Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейских Азамата Балгабаева, Жаксылака Кожагулова и Жасулана Сарбасова, водителя удалось спасти.
Ранее свыше 30 граждан Узбекистана были спасены на трассе в Павлодарской области.