    01:16, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Водителя с инсультом спасли на трассе в области Абай

    На трассе Семей — Павлодар полицейские остановили грузовик, который ехал, виляя. Мужчина за рулем успел только сказать, что ему плохо, и потерял сознание, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП области Абай.

    Фото: ДП области Абай

    Патрульные немедленно начали оказывать первую помощь — провели сердечно-легочную реанимацию и добились того, чтобы сердце снова забилось. Оценив состояние водителя как тяжелое, они решили не терять времени и сами повезли его навстречу скорой. Уже в Семее пострадавшего передали медикам.

    Как позже подтвердили врачи, у мужчины случился инсульт. Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейских Азамата Балгабаева, Жаксылака Кожагулова и Жасулана Сарбасова, водителя удалось спасти.

    Фото: ДП области Абай

    Ранее свыше 30 граждан Узбекистана были спасены на трассе в Павлодарской области.

