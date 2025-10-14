РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:00, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Водителей свадебного кортежа, нарушивших ПДД, наказали в Туркестанской области

    В ходе мониторинга интернет-ресурсов полицейскими был выявлен факт грубого нарушения ПДД водителями нескольких автомобилей в составе свадебного кортежа на 667 км автодороги Алматы–Шымкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Водителей свадебного кортежа привлекли к ответственности в Туркестанской области
    Фото: МВД РК

    Как выяснилось, житель Сайрамского района для проведения свадебного торжества нанял порядка 10 автомобилей, водители которых, грубо нарушая правила дорожного движения, создавали помехи и аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

    В настоящее время все водители установлены и привлечены к ответственности, а автомобили водворены на специализированную стоянку. Также проведена профилактическая беседа с организатором мероприятия. Полиция призывает всех соблюдать правила дорожного движения, а также предупреждает об ответственности за их нарушение.

    Ранее сообщалось, что в целях повышения безопасности дорожного движения и предупреждения аварийности на территории области Абай сотрудники полиции активно используют беспилотные летательные аппараты для контроля за ситуацией на автодорогах.

    Дороги Туркестанская область Регионы Казахстана Водители Безопасность ПДД
    Динара Жусупбекова
    Автор
