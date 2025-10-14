Водителей свадебного кортежа, нарушивших ПДД, наказали в Туркестанской области
В ходе мониторинга интернет-ресурсов полицейскими был выявлен факт грубого нарушения ПДД водителями нескольких автомобилей в составе свадебного кортежа на 667 км автодороги Алматы–Шымкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.
Как выяснилось, житель Сайрамского района для проведения свадебного торжества нанял порядка 10 автомобилей, водители которых, грубо нарушая правила дорожного движения, создавали помехи и аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.
В настоящее время все водители установлены и привлечены к ответственности, а автомобили водворены на специализированную стоянку. Также проведена профилактическая беседа с организатором мероприятия. Полиция призывает всех соблюдать правила дорожного движения, а также предупреждает об ответственности за их нарушение.
