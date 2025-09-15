В области Абай нарушения ПДД фиксируют беспилотники

Дроны позволяют своевременно фиксировать нарушения, в том числе выезд на полосу встречного движения и превышение скорости.

По итогам 8 месяцев этого года в регионе наблюдается положительная динамика: количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 4,6% (с 668 до 637), а число погибших — на 16,4% (с 50 до 42). Вместе с тем, отмечен незначительный рост числа пострадавших в авариях — на 3,6% (с 951 до 985).

Наибольшее количество ДТП — 79% (428 случаев) — произошло в населённых пунктах. Основные причины: нарушение скоростного режима (106 фактов) и несоблюдение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов (99 фактов). Чаще всего фиксируются столкновения (37% или 202 случая) и наезды на пешеходов (33% или 178 фактов).

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» патрульные активно применяют беспилотники, что позволяет оперативно реагировать на нарушения и проводить профилактические беседы с водителями о необходимости строгого соблюдения ПДД и режима труда и отдыха.

Департамент полиции области Абай призывает граждан быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать установленные правила ради безопасности каждого.