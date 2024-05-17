Водителей пожарных машин не хватает в Казахстане

О нехватке сотрудников пожарной службы сообщили в Министерстве по ЧС, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Согласно действующему штатному нормативу, разница между нормативом и фактической численностью работников пожарных служб составляет 44%. Все сотрудники укомплектованы необходимой форменной одеждой (краги, шлем, противогаз, верхняя одежда, обувь, рация, аптечка и др.). Имеется дефицит водителей пожарных машин, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Как сообщалось ранее, в текущем году уже зафиксировано около 150 природных пожаров.

- По прогнозам, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. Уже по стране зарегистрировано 27 лесных пожаров и 122 степных загорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил министерства, в том числе с привлечением авиации, - сообщили в МЧС.

Кроме того, названы регионы, в которых выросло количество пожаров в последние годы. Это область Абай, Атырауская, Актюбинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская и Туркестанская области.