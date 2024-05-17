Основные причины лесных пожаров назвали в МЧС РК
В Министерстве по ЧС озвучили ежегодную статистику возникновения лесных и степных пожаров, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Ежегодно в пожароопасный период регистрируются около тысячи случаев лесных пожаров, а также порядка четырех тысяч степных пожаров и возгораний, которые представляют угрозу для жизни людей, их имущества и окружающей среде, — сообщили в МЧС в ответ на запрос редакции агентства Kazinform.
Согласно сведениям, предоставленным Министерством экологии и природных ресурсов, больше половины или 61% лесных пожаров происходят по причине грозовых разрядов, также одной из причин возникновения пожаров является переход степных пожаров и возгораний на земли лесного фонда.
— Анализ пожароопасного периода прошлого года показал значительный рост лесных и степных пожаров в области Абай, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областях, — говорится в ответе.
Как сообщалось ранее, в этом году уже зафиксировано около 150 природных пожаров.
— Согласно прогнозам, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. Уже по стране зарегистрировано 27 лесных пожаров и 122 степных возгорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил министерства, в том числе с привлечением авиации», — сообщили в министерстве.