Основные причины лесных пожаров назвали в МЧС РК

В Министерстве по ЧС озвучили ежегодную статистику возникновения лесных и степных пожаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ежегодно в пожароопасный период регистрируются около тысячи случаев лесных пожаров, а также порядка четырех тысяч степных пожаров и возгораний, которые представляют угрозу для жизни людей, их имущества и окружающей среде, — сообщили в МЧС в ответ на запрос редакции агентства Kazinform.



Согласно сведениям, предоставленным Министерством экологии и природных ресурсов, больше половины или 61% лесных пожаров происходят по причине грозовых разрядов, также одной из причин возникновения пожаров является переход степных пожаров и возгораний на земли лесного фонда.

— Анализ пожароопасного периода прошлого года показал значительный рост лесных и степных пожаров в области Абай, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областях, — говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, в этом году уже зафиксировано около 150 природных пожаров.