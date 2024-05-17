РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:32, 17 Май 2024 | GMT +6

    Основные причины лесных пожаров назвали в МЧС РК

    лесные пожары
    Фото: МЧС РК

    В Министерстве по ЧС озвучили ежегодную статистику возникновения лесных и степных пожаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

     — Ежегодно в пожароопасный период регистрируются около тысячи случаев лесных пожаров, а также порядка четырех тысяч степных пожаров и возгораний, которые представляют угрозу для жизни людей, их имущества и окружающей среде, — сообщили в МЧС в ответ на запрос редакции агентства Kazinform. 


    Согласно сведениям, предоставленным Министерством экологии и природных ресурсов, больше половины или 61% лесных пожаров происходят по причине грозовых разрядов, также одной из причин возникновения пожаров является переход степных пожаров и возгораний на земли лесного фонда. 

    —  Анализ пожароопасного периода прошлого года показал значительный рост лесных и степных пожаров в области Абай, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областях, — говорится в ответе.

    Как сообщалось ранее, в этом году уже зафиксировано около 150 природных пожаров. 

    — Согласно прогнозам, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. Уже по стране зарегистрировано 27 лесных пожаров и 122 степных возгорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил министерства, в том числе с привлечением авиации», — сообщили в министерстве. 

    Теги:
    МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Происшествия Лесные пожары
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!