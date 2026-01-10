Водитель в Жамбылской области решил не регистрировать авто и повесил чужие номера

На центральных улицах Жамбылского района сотрудники патрульной полиции во время несения службы обратили внимание на автомобиль BMW, государственные регистрационные номера которого вызвали подозрение. Транспортное средство было остановлено для проверки.

По данным областного департамента полиции, в ходе разбирательства установлено, что водитель не оформил автомобиль, ввезенный из Грузии, а вместо этого снял государственный регистрационный номер с другого транспортного средства и использовал его на своей машине.

По этому факту в отношении нарушителя были составлены административные протоколы по частям 3 (установка подложных номерных знаков) и 4 (управление транспортным средством с подложными номерами) статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Материалы направили в Жамбылский районный суд.

По решению суда водитель подвергнут административному аресту и лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

В полиции также отметили, что проблема использования подложных номерных знаков остается актуальной. По итогам 12 месяцев прошлого года на территории области за установку поддельных государственных регистрационных номеров к ответственности привлекли 45 человек, еще 70 водителей были наказаны за управление транспортными средствами с такими номерами.

Ранее сообщалось, что госномера для авто в Казахстане теперь можно выбирать самостоятельно, из-за чего в спецЦОНах появились очереди.