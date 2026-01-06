РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:11, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Очереди в спецЦОНах Казахстана прокомментировали в Правительстве для граждан

    В государственной корпорации «Правительство для граждан» прокомментировали образовавшиеся очереди в спецЦОНах в ряде городов Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    цон
    Фото: акимат Таласского района

    Как пояснили в госкорпорации, повышенный поток услугополучателей связан с распространением информации о введении нормы, предусматривающей возможность свободного выбора государственных регистрационных номерных знаков.

    — Отметим, что все спецЦОНы работают в штатном режиме. Обслуживание граждан осуществляется в обычном порядке, технических сбоев в работе информационных систем не зафиксировано, — говорится в сообщении.

    Все центры обслуживания населения, в том числе и специализированные, принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу до 20:00, в субботу — с 9:00 до 13:00.

    Напомним, что с 1 января 2026 года в стране вступили в силу новые правила, позволяющие гражданам свободно выбирать государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) с любым желаемым буквенным и цифровым обозначением. Прием заявок через спецЦОНы стартовал 5 января.

    С самого утра в спецЦОНах Актау, Актобе, Кызылорды и Алматы были зафиксированы очереди. Видео и фото с большим скоплением посетителей появились в социальных сетях.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги ЦОН Транспорт Правительство для граждан Авто
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают