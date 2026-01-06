Очереди в спецЦОНах Казахстана прокомментировали в Правительстве для граждан

Как пояснили в госкорпорации, повышенный поток услугополучателей связан с распространением информации о введении нормы, предусматривающей возможность свободного выбора государственных регистрационных номерных знаков.

— Отметим, что все спецЦОНы работают в штатном режиме. Обслуживание граждан осуществляется в обычном порядке, технических сбоев в работе информационных систем не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Все центры обслуживания населения, в том числе и специализированные, принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу до 20:00, в субботу — с 9:00 до 13:00.

Напомним, что с 1 января 2026 года в стране вступили в силу новые правила, позволяющие гражданам свободно выбирать государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) с любым желаемым буквенным и цифровым обозначением. Прием заявок через спецЦОНы стартовал 5 января.

С самого утра в спецЦОНах Актау, Актобе, Кызылорды и Алматы были зафиксированы очереди. Видео и фото с большим скоплением посетителей появились в социальных сетях.