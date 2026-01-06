Жители Актау выстроились в длинные очереди за «красивыми» номерами

В центре обслуживания населения города Актау наплыв людей был настолько большим, что очередь растянулась даже на улице.

В государственной корпорации «Правительство для граждан» подтвердили, что утром действительно наблюдалось скопление людей, однако в настоящее время ситуация стабилизировалась.

Аналогичная ситуация наблюдалась также в Актобе, Кызылорде и других городах. Граждане массово приходят за понравившимися номерами — «777», «AAA» и другими.

Ранее Министерство внутренних дел РК сообщило, что с 5 января казахстанцы смогут свободно выбирать номер для своего автомобиля. По информации ведомства, теперь водители могут получить государственный регистрационный номер с необходимыми буквенными и цифровыми обозначениями через специализированные центры обслуживания населения.

— Стоимость государственного регистрационного номерного знака с любыми желаемыми буквенно-цифровыми комбинациями составит от 10 до 15 месячных расчетных показателей (МРП), — сообщили в МВД.

При этом данная возможность не распространяется на особо востребованные номера из специальной категории. Такие номера, как и ранее, будут выдаваться в установленном порядке с отдельными требованиями и тарифами.

Новое правило направлено на создание более удобных условий для автовладельцев и упрощение процесса получения услуг.