Вода дошла до новых полей: завершено бетонирование канала «Найман» в Туркестанской области

Как сообщает Минводы и ирригации РК, на канале «Найман» забетонирован участок протяженностью 17,6 км, а также участок длиной 5,8 км на канале «Карой» и 1,7 км канала Р-1.

До конца года планируется завершить работы по строительству мостов и акведуков вдоль канала. Объект обеспечивает водой порядка 2000 га орошаемых земель Ордабасинского района, а также приусадебные участки районного центра и села Кажымукан. Проект по реконструкции канала «Найман» позволит увеличить площадь обеспечения поливной водой, а также сократить ее потери при транспортировке.