    09:25, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вода дошла до новых полей: завершено бетонирование канала «Найман» в Туркестанской области

    Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» завершил работы по бетонированию канала «Найман» в Ордабасинском районе, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Как сообщает Минводы и ирригации РК, на канале «Найман» забетонирован участок протяженностью 17,6 км, а также участок длиной 5,8 км на канале «Карой» и 1,7 км канала Р-1.

    До конца года планируется завершить работы по строительству мостов и акведуков вдоль канала. Объект обеспечивает водой порядка 2000 га орошаемых земель Ордабасинского района, а также приусадебные участки районного центра и села Кажымукан. Проект по реконструкции канала «Найман» позволит увеличить площадь обеспечения поливной водой, а также сократить ее потери при транспортировке.

    — До реконструкции объект представлял собой земляной канал, а его отдельные участки были покрыты камышом. Благодаря выполненным бетонным работам, в прошедший вегетационный период вода по каналу «Найман» дошла до мест, куда очень давно не поступала, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
